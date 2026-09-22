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به یاد آن هشت سال دفاع مقدس

رئیس مجلس شورای اسلامی در ایین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس گفت در این جنگ ترکیبی ما هرگز تسلیم نشده و کشور را تعطیل نمی کنیم.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱- ۱۷:۵۴
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برچسب ها: قالیباف ، دفاع مقدس ، رئیس مجلس
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