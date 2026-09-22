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فاطمه زهرا سعیدآبادی دختر ملی پوش کاراته وورزشکار کرمانی با شایستگی نایب قهرمان کاراته بازیهای آسیایی ناگویا شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فاطمه زهرا سعیدآبادی دختر ملی پوش کاراته در مبارزه نهایی برابر رقیب اندونزیایی خود باخت و نقره گرفت تا کاراته ایران با یک طلا و سه نقره به کار خود در مسایقات امروز پایان دهد.
در ادامه دیدارهای نهایی رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ناگویا، فاطمه زهرا سعیدآبادی در مبارزه نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم به مصاف «ادوئلا» از مالزی رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ بازنده تاتامی را ترک و یه نشان نقره بسنده کرد.
سعیدآبادی با کسب سه پیروزی پیاپی برابر «پا توروانخسای» از لائوس، «حافظان ماریسا» از سنگاپور و «سانیس تیارانی» از اندونزی به دیدار نهایی راه یافته بود.
کاراته ایران در مسابقات امروز چهار نماینده داشت. مرتضی نعمتی اولین طلای کاروان ورزشی کشورمان را کسب کرد.
کاتای تیمی بانوان ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینبالسادات حسینی، علیاصغر آسیابری و فاطمه زهرا سعیدآبادی هم به نشان طلا دست یافتند.