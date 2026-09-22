فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف و ضبط انواع کالای قاچاق و احتکاری به ارزش ۲۸۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و دستگیری هفت نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز ردبیل، سردار جواد تقوی روز سه شنبه گفت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور، طرح ویژه مبارزه با قاچاق و احتکار کالا‌های اساسی همزمان با سراسر کشور به مدت چهار روز در استان اردبیل اجرا شد.

وی افزود: در این طرح که با اولویت نظارت بر اجرای قوانین حوزه صندوق فروشگاهی و فاکتور الکترونیک عرضه کنندگان کالا اجرا شد، ماموران پلیس امنیت اقتصادی، ماموران انتظامی، کارشناسان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی مشارکت کردند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل اظهار کرد: ماموران در اجرای این طرح با تشکیل ۲۹ تیم و بازدید از ۱۵۱ انبار و محل انباشت کالا موفق شدند ۷۵ تن نهاده دامی، ۳/۵ سه تن برنج، ۱۰ تن و ۲۰۰ کیلوگرم انواع حبوبات را کشف و ضبط کنند.

سردار تقوی بیان کرد: ۲۰ حلقه لاستیک خودرو، سه تن آجیل و خشکبار، چهار هزار و ۶۷۷ قلم انواع کالا‌های اساسی قاچاق و ۸۸ دستگاه لوازم خانگی و ۶ تن و ۸۰۰ کیلوگرم آرد احتکار شده از دیگر کشفیات پلیس در این طرح بود.

وی با اشاره به دستگیری و بازداشت هفت نفر در این رابطه، اضافه کرد: ماموران همچنین ۲ دستگاه خودرو را توقیف، یک باند قاچاق را منهدم و سه واحد انبار را پلمب کردند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای مشکوفه را در مجموع ۲۸۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال اعلام کردند، ادامه داد: دستگیرشدگان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار تقوی گفت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به برخورد قاطع و قانونی پلیس با قاچاقچیان، سودجویان و محتکران از مردم خواست، هرگونه مورد مشکوک در خصوص احتکار و قاچاق کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.