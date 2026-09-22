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مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: باتوجه به وزش تندبادهای لحظهای در برخی مناطق استان، وقوع گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده وزش بادهای متوسط گاهی نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظهای طی امروز درمناطق جنوبی، جنوب شرقی و بخشهایی از شرق و مرکزی است که برخاستن گردوغبار محلی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.
وی افزود: تا فردا روند تغییرات دما بصورت افزایشی و سپس طی روز پنجشنبه شاهد کاهش ۲ تا ۳ درجهای دما خواهیم بود.
سبزه زاری بیان کرد: همچنین از اواخر روز چهارشنبه تا اواسط روز جمعه استقرار جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل، مناطق جنوب شرقی و بخشهایی از مرکز استان خواهند شد. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج پیش بینی میشود.
به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۴.۷ و ایذه با دمای ۱۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۵ و کمینه دمای ۲۵.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.