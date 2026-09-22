مجموعه‌های تلویزیونی «ماه عسل» و «سرباز کوچک امام»، از تولیدات سیمافیلم در حال تولید هستند و به زودی از شبکه‌های تلویزیون پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه تلویزیونی «ماه عسل»، از تولیدات سیمافیلم است که در قالب یک اثر طنز، با نگاهی به موضوع ازدواج دانشجویی ساخته شده و تلاش دارد این موضوع را در فضایی مفرح و با بهره‌گیری از موقعیت‌های طنز روایت کند.

منوچهر هادی که تجربه ساخت آثار مختلف تلویزیونی و سینمایی را در کارنامه دارد، این مجموعه را با رویکردی طنزآمیز به موضوعات مرتبط با ازدواج دانشجویی مقابل دوربین برده است.

قدرت‌الله ایزدی، بازیگر شناخته‌شده تلویزیون که بیشتر با نام «رشید» در میان مخاطبان شناخته می‌شود، در مجموعه تلویزیونی «ماه عسل» نقش «دایی حسام» را ایفا کرده است.

این مجموعه تلویزیونی به تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی، به‌زودی از تلویزیون پخش خواهد شد.

در «ماه عسل» زنده‌یاد اکبر عبدی نیز به ایفای نقش پرداخته و یوسف تیموری از دیگر بازیگران «ماه عسل» است.

مجموعه «سرباز کوچک امام» به کارگردانی علی غفاری و تهیه‌کنندگی سعید سعدی برای سیمافیلم تولید می‌شود و مراحل تولید خود را پشت سر می‌گذارد.

حمید ابراهیمی در «سرباز کوچک امام» نقش پزشک را بازی می‌کند. وی که پیش از این در مجموعه هایی، چون «صاحبدلان»، «فرات» و «کلبه‌ای در مه» نقش‌های متفاوتی را ایفا کرده است، در مجموعه «سرباز کوچک امام» یکی از شخصیت‌های اصلی داستان را بازی می‌کند. او در این مجموعه نقش پزشکی را بازی می‌کند که اسیر شده است.

بخش مربوط به اردوگاه اسرای ایرانی در «سرباز کوچک امام» در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری می‌شود و این لوکیشن میزبان تصویربرداری بخش‌هایی از این مجموعه تلویزیونی است.

داریوش کاردان و محسن قصابیان دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.