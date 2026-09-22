هشدار کارشناسان درباره خوددرمانی دیجیتال با هوش مصنوعی
کارشناسان سلامت هشدار دادند که مراجعه به سامانههای هوش مصنوعی به جای پزشک برای تشخیص بیماری و تجویز دارو میتواند منجر به عوارض جدی و تأخیر در درمان صحیح شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
هوش مصنوعی پای این فناوری را به حوزه سلامت نیز باز کرده است؛ اکنون برخی افراد به جای مراجعه به پزشک، علائم بیماری خود را به سامانههای هوش مصنوعی میسپارند و درباره تشخیص و حتی مصرف دارو از آنها سؤال میکنند.
این در حالی است که پاسخ هوش مصنوعی جایگزین معاینه، بررسی سوابق پزشکی و آزمایشهای تشخیصی نیست و ممکن است با توجه ناکافی به شرایط خاص هر فرد، پاسخ نادرست یا نامتناسب ارائه دهد.
کارشناسان سلامت هشدار میدهند خوددرمانی بر پایه اطلاعات فضای مجازی و هوش مصنوعی میتواند به مصرف، تغییر یا قطع خودسرانه دارو و در نتیجه بروز عوارض و تأخیر در درمان صحیح منجر شود.
هوش مصنوعی میتواند ابزاری برای افزایش آگاهی سلامت باشد، اما تشخیص بیماری و انتخاب روش درمان نیازمند نظر پزشک است.