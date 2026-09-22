به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از مرکز رسانه دادستانی اردبیل، جلال آفاقی روز سه‌شنبه در نشست بررسی نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر ثبت دقیق و مستمر اطلاعات همه مراجعان باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در همه مرکز‌های بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌ها و مرکز‌های تصویربرداری پزشکی دولتی و غیردولتی تاکید کرد.

وی با اشاره به جرم بودن سقط غیرقانونی جنین، از تشدید برخورد با مرکز‌های مرتبط متخلف در استان اردبیل خبر داد و توسعه نظارت‌ها به‌ویژه با راه‌اندازی گشت‌های تلفیقی به منظور افزایش بازرسی‌های موثر میدانی در این زمینه را خواستار شد.