فرماندار مراغه مطرح کرد؛
ضرورت سرعت بخشیدن به طرحهای مسکن ملی در مراغه
فرماندار مراغه سرعت بخشیدن به اجرای طرح های مسکن ملی این شهرستان را خواستار شد.
وی اضافه کرد: امسال برای محوطه سازی و تامین زیرساختهای طرحهای مسکن ملی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات تخصیص یافته است.
فرماندار شهرستان مراغه افزود: برای تامین زیرساختهای آب و فاضلاب مسکن ملی ۱۳۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: برای حمایت از صاحبان واحدهای برکت نیز ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.
امیری راد از ساماندهی و محوطه سازی ۱۴ مجتمع مسکن مهر در مراغه خبر داد و گفت: تاکنون ۴ طرح به صورت کامل اجرا شده و مابقی طرحها نیز در حال اجراست.