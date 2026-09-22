به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی امیری راد در جلسه شورای مسکن شهرستان مراغه گفت: در مراغه ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن ملی در حال ساخت است و از این واحد‌ها ۴۰۰ واحد در قالب مسکن ملی برکت درحال واگذاری است.

وی اضافه کرد: امسال برای محوطه سازی و تامین زیرساخت‌های طرح‌های مسکن ملی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات تخصیص یافته است.

فرماندار شهرستان مراغه افزود: برای تامین زیرساخت‌های آب و فاضلاب مسکن ملی ۱۳۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: برای حمایت از صاحبان واحد‌های برکت نیز ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

امیری راد از ساماندهی و محوطه سازی ۱۴ مجتمع مسکن مهر در مراغه خبر داد و گفت: تاکنون ۴ طرح به صورت کامل اجرا شده و مابقی طرح‌ها نیز در حال اجراست.