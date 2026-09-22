استاندار تهران ظهر روز دوشنبه ۳۰ شهریور با حضور در سازمان صداوسیما و بازدید از ساختمان شیشه‌ای، در نمایشگاه «روایت تحول» نیز حضور یافت و درخصوص دستاورد‌های پنج‌ساله صداوسیما، تاب‌آوری سازمان در کوران جنگ ترکیبی و تحولات بنیادین در حوزه زیرساخت و عدالت رسانه‌ای نکاتی را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدصادق معتمدیان در حاشیه حضور در این نمایشگاه بیان کرد: نمایشگاه «روایت تحول» درحقیقت چکیده‌ای روشن و جامع از مجموعه اقدامات روبه‌رشد و تخصصی صداوسیما در پنج سال اخیر به مخاطب ارائه می‌کند. نخستین نکته‌ای که از بازدید این نمایشگاه دریافت می‌شود، تحول شگرف در حوزه‌های فنی و زیرساختی در سراسر کشور و عدالت رسانه‌ای است.

وی تصریح کرد: امروز عدالت رسانه‌ای به سیاست محوری رسانه ملی در تمام مناطق تبدیل شده به‌گونه‌ای که به برکت تقویت زیرساخت‌ها، دسترسی باکیفیت HD به شبکه‌ها حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور نیز فراهم شده و این دستاورد حاصل تلاشی جهادگونه در مجموعه رسانه ملی است.

استاندار تهران ادامه داد: همچنین با وجود تمام محدودیت‌های مالی و مسائل دیگر، گام‌های ارزنده‌ای در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برداشته شده و توجه به تولید آثار فاخر نمایشی، انیمیشن و مستندسازی با جدیت ادامه دارد که برخی از آنها در مراحل تولید قرار دارند و به مرحله پخش خواهند رسید. سریال‌های فاخری مانند «سلمان فارسی» که من هم از پشت‌صحنه آن بازدید داشتم ازجمله اقدامات ارزشمند دوران تحول رسانه ملی است.

معتمدیان با بیان اینکه محور مهم دیگر، عملکرد رسانه ملی در شرایط جنگی دو سال اخیر است، گفت: ما نبرد‌های سنگینی، چون جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه و همچنین شبه‌کودتای دی ۱۴۰۴ طراحی‌شده از سوی دشمنان را پشت سر گذاشتیم. در این نبرد تمام‌عیار و ترکیبی، پیشرفته‌ترین و سنگین‌ترین تهاجم دشمن در عرصه جنگ رسانه‌ای رخ داد که روی آن سرمایه‌گذاری جدی کرده بودند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، یکی از اهداف اصلی حملات دشمن، مراکز صداوسیما بود. صداوسیمای تهران و شبکه‌های استانی چندین‌بار هدف عملیات و اصابت‌های دشمن صهیونیستی و امریکایی قرار گرفتند و چند تن از کارکنان خدوم این مجموعه به فیض شهادت نائل آمدند که خود گواهی بر عمق اثرگذاری رسانه ملی است.

معتمدیان یادآوری کرد: نکته اساسی این بود که با اتخاذ سناریو‌های پیشگیرانه برای بدترین شرایط بحران و به برکت آمادگی‌های فنی ایجادشده، هیچ‌گونه اختلال و انقطاعی در ارتباط با مردم و فرایند اطلاع‌رسانی رخ نداد و آرزوی دشمن برای خاموشی آنتن ناکام ماند. این توفیق بزرگ نتیجه ایثار، شجاعت و هم‌افزایی مدیران و کارکنان رسانه ملی در مدیریت بحران شرایط جنگی بود. علاوه بر آن، در مواجهه با چالش‌های شهری و بلایای طبیعی نظیر قطعی‌های آب و برق و ناترازی‌ها نیز صداوسیما توانست با ارتباط گیری سریع و مسئولانه با جامعه، مرجعیت رسانه‌ای خود را حفظ کند و در صرفه‌جویی مؤثر واقع شود.