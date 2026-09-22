در پی ارتحال فقیه و استاد برجسته حوزه‌های علمیه، آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، مراسم بزرگداشت این عالم ربانی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه یکم مهر پس از فریضه عشاء در شبستان امام خمینی واقع در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم بزرگداشت آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، در حرم حضرت معصومه برگزار می‌شود.

این مراسم پس از اقامه فریضه نماز مغرب و عشاء با حضور علما، فضلا، طلاب و عموم مردم در شبستان امام خمینی حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از این در بخشی از پیام تسلیتی که به مناسبت ارتحال این عالم بزرگوار صادر کرده بودند، با اشاره به جایگاه علمی ممتاز آیت الله شبیری زنجانی فرمودند: غیر از وجههٔ مسلّم علمی، رفتار متواضعانه و پدرانهٔ ایشان با طلّاب و فضلا هم امری مشهود و درس‌آموز بود. بی‌شک فقدان این شخصیّت ممتاز، خللی در ردیف محقّقین تراز اوّل شیعه در عصر حاضر ایجاد نموده است که شاید جبران آن مدّتها به‌طول انجامد.

گفتنیست مراسم تشییع پیکر این فقیه عالی‌قدر شیعه، فردا اول مهر ساعت ۹ صبح در شهر قم از میدان جهاد به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع و در حرم حضرت معصومه به خاک سپرده خواهد شد.