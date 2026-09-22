همزمان با بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، کنگره و انتخابات فدراسیون روئینگ آسیا برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، که با حضور نمایندگان کشور‌های عضو برگزار شد، انتخابات ریاست و اعضای هیات رئیسه فدراسیون روئینگ آسیا انجام گرفت و رئیس منتخب و اعضای جدید هیات رئیسه برای دوره پیش‌رو انتخاب شدند.

در این انتخابات خانم فِی هو کیم فای از کشور هنگ‌کنگ به عنوان رئیس جدید فدراسیون روئینگ آسیا انتخاب شد.

محسن شادی، رئیس فدراسیون روئینگ ایران، به همراه عمران پورعسگرپرست، نایب رئیس فدراسیون، در این کنگره حضور داشتند.

در پایان این مراسم، محسن شادی با رئیس منتخب فدراسیون روئینگ آسیا دیدار و ضمن تبریک به خانم فِی هو کیم فای خواستار تعامل بیشتر فدراسیون آسیا با ایران برای توسعه این رشته در کشورمان شد.