به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل، محمد مجرد روز سه‌شنبه گفت: در پی پایش و گشت‌زنی‌های مستمر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در زیستگاه‌ها و مناطق شکار ممنوع شهرستان گرمی، یک شکارچی غیرمجاز که با هدف شکار وارد منطقه شده بود، شناسایی شد.

وی با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در عملیات سریع و به‌ موقع موفق به غافلگیری و دستگیری این فرد پیش از خروج از منطقه شدند، گفت: در بازرسی به‌ عمل‌ آمده از متخلف، یک قبضه سلاح شکاری پنج تیرپران، یک عدد چاقو و لاشه یک قطعه کبک کشف و ضبط شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی ادامه داد: پرونده متخلف پس از تکمیل مستندات قانونی جهت سیر مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.