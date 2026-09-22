به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه ناحیه لنگرود گفت: ۹۲ زن و مرد بسیجی لنگرودی با ۲ دستگاه اتوبوس و یک خودروی سواری در قالب کاروان زیارتی و سیاحتی راهیان نور، به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور اعزام شدند.

سرهنگ علی مهدی افزود: این بسیجیان در مدت ۴ روز، از مناطق عملیاتی پاوه، کرمانشاه، تنگه مرصاد و بازی دراز بازدید خواهند کرد.

وی گفت: این کاروان با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، آشنایی هرچه بیشتر بسیجیان با فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت روحیه معنوی آن‌ها راهی مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس شده است.