دیدار وزیر کشور با سرمربی و اعضای تیم ملی فوتبال
اسکندر مومنی وزیر کشور با سرمربی و اعضای تیم ملی فوتبال دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی در حاشیه بدرقه وزیر کشور پاکستان در فرودگاه مهرآباد با سرمربی و اعضای تیم ملی فوتبال ایران دیدار کرد.
وزیر کشور با اشاره به بازیهای خوب تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال گفت: تیم ملی با بدشانسی نتوانست به مرحله بعد صعود کند.
وی برای تیم ملی فوتبال در عرصهها و مسابقات آینده آرزوی موفقیت کرد.
محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز گفت: بازیهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را دنبال میکرده است.
تیم ملی فوتبال ایران امروز برای برگزاری مسابقات دوستانه عازم ازبکستان شد.