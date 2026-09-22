اسکندر مومنی وزیر کشور با سرمربی و اعضای تیم ملی فوتبال دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار وزیر کشور با سرمربی و اعضای تیم ملی فوتبال

دیدار وزیر کشور با سرمربی و اعضای تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی در حاشیه بدرقه وزیر کشور پاکستان در فرودگاه مهرآباد با سرمربی و اعضای تیم ملی فوتبال ایران دیدار کرد.

وزیر کشور با اشاره به بازی‌های خوب تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال گفت: تیم ملی با بدشانسی نتوانست به مرحله بعد صعود کند.

وی برای تیم ملی فوتبال در عرصه‌ها و مسابقات آینده آرزوی موفقیت کرد.

محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز گفت: بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را دنبال می‌کرده است.

تیم ملی فوتبال ایران امروز برای برگزاری مسابقات دوستانه عازم ازبکستان شد.