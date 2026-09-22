به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، امروز سی و یکم شهریور ماه آغاز هفته دفاع مقدس و فرصتی برای پاسداشت رشادت مدافعان امنیت، تجدید پیمان با شهدای جنگ‌های تحمیلی و ادامه مسیر عزت و اقتدار است.

سی ویک شهریور ماه ۱۳۵۹ آغاز نخستین جنگ تحمیلی بر علیه کشورمان توسط مزدور استکبار جهانی صدام بعثی بود، جنگی که هشت سال طول کشید و بیش از ۲۱۳ هزار نفر شهید شدند.

اما سی و یکم شهریور سال ۸۹ برای مهابادی‌ها یادآور روایتی دردناک از یک جنایت هولناک است.

در انفجار تروریستی مراسم رژه نیرو‌های مسلح در سی و یکم شهریور سال ۱۳۸۹ دوازده نفر از جمله چندین کودک به شهادت رسیدند و بیش از هشتاد نفر نیز زخمی شدند. خون‌های پاکی که تنها به تاوان حمایت از انقلابی مردمی ریخته شد.

تاریخ پایداری ملت ایران امسال به یاد شهدای دانش آموز میناب، سرداران و دانشمندان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و داغ قائد شهید امت و سرداران و بزرگمردان جنگ رمضان خونین‌تر از قبل شده است.