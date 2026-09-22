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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از شناسایی ۲۰ نوزاد دارای مشکل کمکاری تیروئید در استان با انجام غربالگری طی ۶ ماه نخست سال جاری خبر داد و والدین را به اهمیت دادن به غربالگری بعد از تولد فرزندان توصیه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر سعید صادقیه اهری روز سهشنبه گفت: یکی از بیماریهای مرتبط با غده تیروئید، کمکاری مادرزادی تیروئید نوزادان یا همان هیپوتیروئیدی است که میتوان آن را با انجام یک آزمایش ساده از کف پای نوزاد در سه تا پنج روزگی تشخیص داد.
وی افزود: اگر این آزمایش در اوایل زندگی نوزاد انجام نشود و نوزاد مبتلا، شناسایی نشود یا درمان مناسب صورت نگیرد، دچار عوارضی از جمله ناتوانی ذهنی، کمشنوایی و ناشنوایی خواهد شد که این امر اهمیت غربالگری بههنگام برای بررسی ابتلا به هیپوتیروئیدی را نشان میدهد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: خوشبختانه در مراکز منتخب بهداشتی همه شهرستانها غربالگری کمکاری تیروئید نوزادان به همراه غربالگری فنیلکتونوری انجام میشود که یکی از موفقترین برنامههای اجراشده در نظام بهداشتی_درمانی کشور و استان به شمار میرود.
دکتر صادقیه اهری اضافه کرد: طبق اطلاعات موجود، بیش از ۲۲ میلیون نوزاد از آغاز این طرح در سال ۱۳۸۴ تا کنون در کشور غربالگری شدهاند و بیش از ۶۴ هزار بیمار مبتلا به کمکاری تیروئید شناسایی شدند و موارد شناسایی شده تحت مراقبت قرار گرفتند و درمان آنها از سوی پرسنل بهداشت پیگیری شده است.
وی عنوان کرد: بیش از ۴۲۰ هزار نوزاد نیز از سال ۱۳۸۴ تاکنون در استان اردبیل غربالگری و از میان آنها یک هزار و ۱۰۰ بیمار مبتلا به کمکاری تیروئید شناسایی شدند؛ همچنین در سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۴۵ نوزاد سه تا پنج روزه تحت غربالگری کمکاری تیروئید و فنیلکتونوری قرار گرفتند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: در ۶ ماه نخست امسال هم با تداوم اجرای برنامه غربالگری بیماری هیپوتیروئیدی مادرزادی در نوزادان متولد شده در استان، ۱۱ هزار و ۱۶۸ آزمایش تیروئید و فنیلکتونوری در نوزادان انجام و ۲۰ بیمار مبتلا به هیپوتیروئیدی مادرزادی و یک بیمار مبتلا به فنیلکتونوری شناسایی شدند که بر اساس شیوهنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت مراقبت و درمان قرار دارند.
دکتر صادقیه اهری اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، بیماریهای فشار خون بالا و دیابت در کنار مصرف غذاهای فاقد ید، استعمال دخانیات، استرس بالا، تصویربرداریهای بیمورد پزشکی و دندانپزشکی، سابقه خانوادگی بیماری تیروئید و افزایش سن از عوامل خطر ابتلا به بیماریهای مرتبط با تیروئید هستند.
وی ابراز امیدواری کرد، با افزایش آگاهی مردم در خصوص اهمیت غده تیروئید و نیز غربالگری و شناسایی زودهنگام اختلالات آن از بروز عوارض بیماریهای مرتبط با غده تیروئید پیشگیری و گامهای موثرتری در راستای ارتقای سلامت عمومی برداشته شود.