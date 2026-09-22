پیام نماینده ولیفقیه در لرستان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و شروع سال تحصیلی جدید
نماینده ولیفقیه در استان لرستان و امام جمعه خرمآباد به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و شروع سال تحصیلی جدید پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، در متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولیفقیه در استان لرستان و امام جمعه خرمآباد به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و شروع سال تحصیلی جدید آمده است:
«بسم ربّ الشهداء و الصدیقین»
«هر ملتی که متکی به شهادت شد و هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است و هیچ قدرتی بر این ملت پیروز نخواهد شد.»
حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای «رحمة الله علیه»
هفته دفاع مقدس، یادآور حماسهای بزرگ و ماندگار در تاریخ ملت ایران و نماد عزت، شجاعت، ایثار، مقاومت و ایمان مردمی است که با تکیه بر خداوند متعال، در برابر دشمنان ایستادگی کردند.
هشت سال دفاع مقدس، جلوهای بیبدیل از رشادت رزمندگان اسلام، نیروهای مسلح و ملت غیور ایران اسلامی بود که با اتکا به ایمان، معنویت، وحدت و اعتماد به توان داخلی، از استقلال و عزت ایران اسلامی دفاع کردند، و نشان دادند که در برابر قدرتهای پوشالی سر فرود نخواهند آورد.
همزمانی آغاز سال تحصیلی جدید با هفته دفاع مقدس، پیامی عمیق و درسآموز دارد، دانشآموزان، دانشجویان و طلاب جوان امروز، وارثان نسلی هستند که در مکتب ایمان و ایثار و در پرتو فرهنگ عاشورای حسینی، برای دفاع از میهن اسلامی از جان خویش گذشتند، و امروز میدان جهاد آنان، عرصه علم، دانش، اخلاق، معنویت، و خدمت به مردم و کشور است.
ضروری است نسل جوان با الهام از آموزههای دوران دفاع مقدس، ضمن شناخت دقیق ظرفیتها و استعدادهای خود، با جدیت در مسیر دانشاندوزی، پژوهش و فعالیتهای علمی گام بردارد و با بهرهگیری از توانمندیهای داخلی و ظرفیتهای علمی و دانشگاهی، در حل مسائل و معضلات کشور و تحقق توسعه پایدار ایران اسلامی نقشآفرینی کند.
اینجانب ضمن گرامیداشت و ادای احترام به مقام شامخ امام شهید امت اسلام، شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت و سلامت و همه شهدای گرانقدر ایران اسلامی، بهویژه شهدای دانشآموز و شهدای سرافراز استان لرستان، یاد و خاطره تمامی شهیدان عزیز را گرامی میدارم، و زحمات رزمندگان استان لرستان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی، امنیتی، بسیج، عشایر و افتخار آفرینانی که در عملیاتهای متعدد حضور داشتند را ارج مینهم.
در پایان آغاز هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید را به ملت شریف ایران اسلامی، مردم شهیدپرور استان لرستان، دانشآموزان، دانشجویان و طلاب، فرهنگیان و استادان، همچنین خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان، پیشکسوتان جهاد و شهادت و سرافرازان نیروهای مسلح تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال، توفیق ادامه راه نورانی حضرت امام خمینی (ره)، شهدای والامقام و امام شهید امت اسلامی و همچنین پیروی از فرامین فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای «مدظلهالعالی» را برای همگان مسئلت دارم.