هزینه کرد ۵۰۰ میلیارد ریالی برای اجرای باغ موزه ستارخان در تبریز
شهردار منطقه چهار تبریز گفت: فاز نخست باغ موزه ستارخان با صرف ۵۰۰ میلیارد ریال آماده بهره برداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سیدرضا هاشمی با بیان اینکه فاز اول باغ موزه ستارخان در زمینی به وسعت ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع اجرا شده است گفت:باغ موزه ستارخان، در راستای حفظ هویت تاریخی و مفاخر ملی این شهر در قالب طرح های بازآفرینی بافتهای تاریخی و فرهنگی اجرا شده است.
وی با بیان اینکه فاز نخست این طرح روز پنجشنبه دوم مهر ماه به بهره برداری میرسد اظهار کرد: با احداث این باغ موزه، ظرفیتهای گردشگری شهر تبریز، احیا و به محل مناسبی برای استفاده گردشگران و علاقمندان به فرهنگ و تاریخ تبدیل میشود.
شهردار منطقه چهار تبریز گفت: فاز دوم این طرح نیز در زمینی به مساحت یک هزار مترمربع برای توسعه فضاهای سبز و فرهنگی اطراف خانه ستارخان طراحی شده و در آینده نزدیک عملیات محوطه سازی، سنگ فرش، بهسازی بصری آن اجرا و به بهره برداری میرسد.
هاشمی ادامه داد: در این راستا اقدامات تملک و آزادسازی املاک واقع در این مجموعه تا خیابان شمس تبریزی در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با همکاری اداره کل میراث فرهنگی راه دسترسی گردشگران از این باغ موزه به خانه ستارخان ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه در زمان کنونی خانه ستارخان در اختیار اداره کل میراث فرهنگی قرار دارد یادآور شد: رایزنیهای لازم برای تحویل خانه ستارخان به شهرداری تبریز انجام شده است.
شهردار منطقه چهار تبریز با بیان اینکه همزمان با بهره برداری از این باغ موزه، باغ ۱.۵ هکتاری چشمهلی باغ نیز به بهره برداری میرسد گفت: احداث این باغ گام موثری در جهت حفاظت از باغات ارزشمند تبریز و افزایش سرانه فضای سبز این منطقه است.
هاشمی ادامه داد:با توجه به نبود فضای سبز در این محدوده، احداث این باغ نقش بسزایی در مسیر محرومیتزدایی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان این منطقه ایفا میکند.
وی یادآور شد: برای اجرا، جدول گذاری و کف سازی این باغ بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.