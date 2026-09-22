رقابت‌های پومسه قهرمانی جهان با حضور یک هزار و ۴۱۱ ورزشکار از ۸۳ کشور دنیا از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه به میزبانی شهر چونچئون کره جنوبی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در رقابت‌های پومسه قهرمانی جهان سونا رزاقی، قهرمان و سرمربی پر افتخار استان زنجان هدایت رده سنی حساس ۱۵ تا ۱۷ سال (نوجوانان) تیم ملی را در این پیکار‌ها بر عهده داشت.

این دوره از مسابقات پس از پنج روز رقابت فشرده و نفس‌گیر سرانجام به ایستگاه پایانی رسید و تیم ملی پومسه کشورمان با کسب ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز به کار خود پایان داد و جایگاه هفدهم رده‌بندی توزیع مدال‌های جهان را از آن خود کرد.