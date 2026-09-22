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مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از برداشت ۱۰ هزار تن خرما در این شهرستان خبر داد و از کشاورزان خواست برای فروش محصول خود عجله نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: تاکنون ۱۰ هزار تن خرما از نخلستانهای این شهرستان برداشت شده و پیشبینی میشود میزان برداشت امسال به ۱۸ هزار تن برسد.
حسن دشتینژاد افزود: خرمشهر ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار نخلستان دارد و عمده رقم خرمای تولیدی این شهرستان استعمران است که ۶۰ تا ۷۰ درصد نخلستانها را شامل میشود. ارقام برحی و سایر ارقام نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد نخلستانها را به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: برداشت خرما از نیمه دوم شهریور آغاز شده و پیشبینی میشود تا اواسط مهرماه ادامه داشته باشد، هرچند با توجه به شرایط اقلیمی ممکن است برداشت تا اواخر مهرماه نیز ادامه پیدا کند.
دشتینژاد با اشاره به گرمای شدید هوا در سال جاری گفت: گرمای هوا موجب شد بسیاری از کارگران نتوانند بهطور مستمر در نخلستانها فعالیت کنند، اما به دلیل وضعیت مناسب آب رودخانه کارون، شرایط آبی نخلستانها مطلوب بوده و برداشت محصول نیز وضعیت مناسبی دارد.
وی ادامه داد: سه کارگاه در خرمشهر فعال هستند و اتحادیه خرمای استان که مرکزیت آن در شادگان است، خرید و قیمتگذاری خرما را انجام میدهد. همچنین کمیته قیمتگذاری استان، کف قیمت خرمای استعمران را کیلویی ۹۰ هزار تومان تعیین کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از کشاورزان خواست در فروش خرما عجله نکنند و محصول خود را به قیمت پایین به دلالان نفروشند.
وی گفت: معمولاً در ابتدای فصل برداشت، برخی کشاورزان به دلیل عجله محصول خود را حتی پایینتر از قیمت اعلامشده میفروشند؛ بنابراین کشاورزانی که تناژ بالایی دارند، بهتر است برای دستیابی به قیمت مناسبتر صبر کنند.
دشتینژاد همچنین از تلاش برای توسعه فرآوری خرما در شهرستان خبر داد و افزود: به دنبال این هستیم که خرما بهصورت خام از منطقه خارج نشود و فرآوری آن در خود شهرستان و استان انجام شود تا زمینه اشتغالزایی بیشتری فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: برای توسعه واحدهای فرآوری خرما به دنبال جذب تسهیلات هستیم و تسهیلات مکانیزاسیون نیز برای نخلستانها و سایر کشتها در نظر گرفته شده و به کشاورزان ارائه میشود.