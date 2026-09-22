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برنامه های «الف تا»، با حضور مدیر مدرسه از شهر گراش، «تهران ۲۰» با بررسی سینمای مقاومت و اقتصاد دوران دفاع مقدس، «نسیمآوا» با روایت دفاع مقدس به زبان موسیقی و «شهر امن» با بررسی وضعیت ترافیکی پایتخت و تمهیدات ویژه روزهای ابتدایی سال تحصیلی، از شبکه های سیما پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «الف تا» امروز ساعت ۲۱ با حضور محمد درستکار از شبکه آموزش پخش می شود.
در این برنامه محمد درستکار مدیر مدرسه از شهر گراش به تجربههای خود در حوزه مدیریت مدرسه، مسائل و چالشهای این عرصه میپردازد.
برنامه «الف تا» به تهیهکنندگی میلاد پسندیده و با اجرای حامد مهربانی سهشنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۱ پخش میشود.
بررسی سینمای مقاومت از گیشه تا چالشهای تولید و همچنین نگاهی به اقتصاد دوران دفاع مقدس و راهکارهای مدیریت تحریم، موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، در میز «بلوار فرهنگ»، «ابراهیم اصغری»، تهیهکننده سینما، به بررسی آثار دفاع مقدس در سینما و چالشهای تولید این گونه از آثار نمایشی، هزینههای تولید، بازگشت سرمایه و گیشه، همچنین موفقیتهای این حوزه خواهد پرداخت.
در میز «فرصت» نیز، «داود منظور»، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، به بررسی تجربههای اقتصادی دوران دفاع مقدس، پیامدهای اقتصادی جهانی بسته شدن تنگه هرمز و راهکارهای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط تحریم و فشار حداکثری می پردازد.
برنامه «تهران ۲۰» به تهیهکنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی» کاری از گروه تهران و شهروندی است که روزهای شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش میشود.
همزمان با هفته دفاع مقدس، برنامه «نسیمآوا» با ویژهبرنامهای متفاوت، روایت موسیقایی دفاع و مقاومت مردم ایران را از دوران هشت سال دفاع مقدس تا حوادث و نبردهای سالهای اخیر به تصویر میکشد.
در این ویژهبرنامه، موسیقی به عنوان یکی از ماندگارترین راویان روزهای حماسه و مقاومت مورد توجه قرار گرفته و آثار شاخص موسیقی پاپ، سنتی، موسیقی فیلم، قطعات ارکسترال و سمفونیک و همچنین سرودهای خاطرهانگیز و آثار گروههای سرود در قالب بخشهای مختلف برنامه مرور میشوند.
«نسیمآوا» در این مجموعه تلاش کرده است مفهوم دفاع مقدس را در یک مقطع تاریخی متوقف نکند و امتداد آن را از هشت سال دفاع مقدس تا جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، جنگ هرمز و دیگر تحولات و حوادث مرتبط با دفاع از ایران دنبال کند؛ روایتی که در آن، موسیقی پیونددهنده نسلها و دورههای مختلف است.
مرور آثار ماندگار هنرمندان، آهنگسازان و خوانندگان، بازخوانی موسیقی فیلمها و مجموعههای خاطرهانگیز مرتبط با دفاع مقدس، پرداختن به آثار سمفونیک و ارکسترال و حضور گروههای سرود از جمله بخشهای این ویژهبرنامه است.
در بخش دیگری از «نسیمآوا»، نقش هنرمندان در مقاطع مختلف مورد توجه قرار میگیرد؛ از هنرمندانی که در سالهای دفاع مقدس با حضور در مناطق جنگی و خلق آثار ماندگار همراه مردم و رزمندگان بودند تا نسل تازهای از هنرمندان که در حوادث و نبردهای سالهای اخیر با تولید و اجرای آثار موسیقایی به وقایع روز واکنش نشان دادند.
«نسیم آوا» ویژه دفاع مقدس، به تهیهکنندگی و اجرای محمدرضا محبی، پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۱ از شبکه نسیم پخش می شود.
برنامه «شهر امن» در اولین روز مهر حوالی ساعت ۶:۲۰ با حضور سه کارشناس پلیس راهور تهران بزرگ، به بررسی وضعیت ترافیکی پایتخت و تمهیدات ویژه روزهای ابتدایی سال تحصیلی میپردازد.
سرهنگ «فیروز کشیر»، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ «علیاصغر شریفی»، رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ، و سرهنگ «رابعه جوانبخت»، رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ، در این برنامه ضمن تشریح تمهیدات ترافیکی پلیس راهور در روزهای آغازین بازگشایی مدارس، به رصد معابر مختلف و وضعیت ترافیکی شهر تهران میپردازند.
برنامه «شهر امن» به تهیهکنندگی و کارگردانی «مجتبی احمدی» و اجرای «ابوالفضل اینانلو»، روزهای زوج ساعت ۶:۲۰ از شبکه تهران پخش میشود.