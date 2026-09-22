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مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان از اجرای هزار و ۸۷۳ برنامه در هفته دفاع مقدس در این استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار ولی بهاریان در نشست با اصحاب رسانه گفت: این برنامهها با محوریت گرامیداشت شهدا و ایثارگران، تبیین نقش اقشار مختلف در دفاع مقدس و برگزاری برنامههای فرهنگی در سراسر استان اجرا میشود.
او افزود: رژه نیروهای مسلح و برنامههای مختلف مردمی در شهرستانهای استان از بعدازظهر امروز برگزار میشود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان، گرامیداشت عملیات «کمان ۹۹» را از برنامههای شاخص روز اول مهرماه دانست و گفت: این برنامه با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس در باغموزه دفاع مقدس همدان برگزار خواهد شد.
سردار ولی بهاریان افزود: همچنین برای نخستینبار زنگ مقاومت با همکاری آموزش و پرورش در این مجموعه نواخته میشود.
او همچنین از تشکیل یک گردان جهاد تبیین در استان خبر داد و تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد اعضای این گردان را نیروهای جوان تشکیل میدهند و این افراد برای حضور در برنامههای جهاد تبیین در ادارات، دانشگاهها، مدارس، مساجد و سایر مجموعهها ساماندهی شدهاند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان از رونمایی ۲۰ عنوان کتاب دفاع مقدس در این هفته خبر داد و گفت: امروز ۶ عنوان کتاب رونمایی شد و سایر آثار هم تا پایان هفته دفاع مقدس رونمایی خواهند شد.