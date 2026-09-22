در مهر امسال، ۲۲۱طرح با هزارو ۱۵۶ کلاس درس و زیربنای تقریبی ۱۱۴ هزار متر مربع به مجموع فضاهای آموزشی خراسان رضوی، اضافه شده است.

معاون نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی،در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، گفت: مشارکت مردمی و خیران، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد این طرح ها داشته اند؛ به طوری که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از این طرح ها با مشارکت ۱۰۰ درصدی مردمی و در کنار بودجه‌های دولتی به اتمام رسیده‌اند.

پروانه غفرانی افزود: تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه طرح ها، محقق شده است. با این حال، با توجه به تعهدات مالی بیش از ۱.۶ همت در سال گذشته (۱۴۰۴)، روند صرف هزینه‌ها همچنان ادامه دارد تا تعهدات مالی به طور کامل عملیاتی شوند.

وی با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی استان، بر ضرورت تسریع در ساخت طرح ها تأکید کردو گفت: بر اساس آمارهای موجود، میانگین سرانه فضای آموزشی در استان در حال حاضر ۴.۴ متر مربع است که در مقایسه با میانگین کشوری (۵.۹ متر مربع) و استاندارد مطلوب (۸ متر مربع)، نشان‌دهنده وجود عقب‌ماندگی در این حوزه است.

معاون نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی، در پایان اظهار کرد: گزارش‌ها حاکی از آن است که این کمبود سرانه به طور مشخص در برخی مناطق از جمله مشهد و در مناطق آموزشی «تبادکان» نمود بیشتری دارد.