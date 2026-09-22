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مدیر و جمعی از کارکنان اداره گاز سوادکوه در اجرای سهشنبههای بدون خودرو، مسیر قائمشهر تا محل کار را با قطار طی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر و جمعی از کارکنان اداره گاز سوادکوه در قالب طرح سهشنبههای بدون خودرو، برای رفتوآمد به محل کار از قطار استفاده کردند.
این کارکنان مسیر قائمشهر تا سوادکوه را با وسیله نقلیه ریلی طی کردند و در ایستگاه راهآهن پلسفید از قطار پیاده شدند.
مدیر اداره گاز سوادکوه گفت: هدف از اجرای سهشنبههای بدون خودرو، ترویج فرهنگ استفاده از حملونقل عمومی، کاهش استفاده از خودروهای شخصی، مدیریت مصرف سوخت و توجه بیشتر به محیط زیست است.
وی افزود: توصیه میکنیم کارکنان و شهروندان در این طرح مشارکت کنند تا این فرهنگ به صورت مستمر ادامه داشته باشد.