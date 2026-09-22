استاندار خوزستان با اشاره به استقبال گسترده و چشمگیر مردم استان و کشور از طرح «پویش جان‌فدا»، از مردم مقاوم و سلحشور خوزستان برای حضور در تجمع «جانفدایان» دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده گفت: پنجشنبه هفته جاری، مراسم باشکوه و حماسی تجمع «جانفدایان» در استان خوزستان و همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این طرح افزود: عدد قابل توجه و واقعاً اعجاب‌آوری در کشور و از جمله در استان خوزستان شکل گرفته و تعداد پرشمار و بی‌نظیری ثبت‌نام کرده‌اند تا به عنوان «جانفدا» بایستند و از میهن، حریم ولایت، نظام و تمامیت ارضی کشور تا پای جان دفاع کنند.

استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت این ظرفیت مردمی تصریح کرد: این یک ظرفیت عظیم و بی‌نظیر است که دشمن هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد چنین ظرفیت مردمی گسترده‌ای در کنار نیروهای مسلح وجود داشته باشد.

موالی‌زاده در پایان گفت: از همه مردم مقاوم، سلحشور و قهرمان استان خوزستان دعوت می‌کنم روز پنجشنبه در مراسم تجمع «جانفدایان» استان با شکوه شرکت کنند و یک بار دیگر عظمت مقاومت و ایستادگی مردم را به رخ دشمنان بکشند.