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مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جایی برای شکستن سکوت جهان

مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر سال در ماه سپتامبر شنونده صدا‌هایی است که هر کدام دغدغه‌های خود را مطرح می‌کنند، داستان یک کشور، اما متفاوت است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱- ۱۶:۵۳
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برچسب ها: مجمع عمومی سازمان ملل ، سازمان ملل متحد
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