رییس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به نزدیک شدن فصل پاییز و افزایش احتمال بروز بیماری‌های تنفسی، نسبت به مصرف خودسرانه داروها به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها و کورتون‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،دکتر مهرزاد ناطق‌زاده گفت: با توجه به افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های تنفسی از جمله سرماخوردگی و آنفلوآنزا در فصل پاییز، باید از مصرف خودسرانه داروها و به‌ویژه داروهای باقی‌مانده از بیماری‌های قبلی خودداری کرد.

وی با اشاره به نحوه مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها افزود: مصرف این داروها برای سرماخوردگی‌های ویروسی ممنوع است و نباید بدون تجویز پزشک مصرف شوند.

ناطق‌زاده همچنین درباره مصرف کورتون‌ها تاکید کرد: از تزریق خودسرانه آمپول‌های کورتون برای رفع حساسیت پرهیز کنید، چرا که این داروها می‌توانند عوارض جدی بر فشار خون و قند خون داشته باشند.

وی با اشاره به نحوه صحیح مصرف داروهای سرماخوردگی گفت: هنگام مصرف فرآورده‌های مختلف باید مراقب تجمع استامینوفن در ترکیبات دارویی باشید و در صورت مصرف داروهای خواب‌آور نیز از رانندگی خودداری کنید.

رئیس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز یادآور شد: دُز دارو برای کودکان باید حتماً بر اساس وزن آنها تعیین شود و برای اندازه‌گیری مقدار دارو نیز از ابزارهای مخصوص استفاده شود.

وی در ادامه با اشاره به آنفلوآنزا به عنوان یک بیماری ویروسی تنفسی افزود: معمولاً با آغاز فصل پاییز و سرد شدن هوا، احتمال افزایش موارد ابتلا به این بیماری بیشتر می‌شود.

ناطق‌زاده بیان کرد: تب، سردرد، بدن‌درد، سرفه، گلودرد و احساس ضعف از علائم شایع آنفلوآنزا هستند و این بیماری در گروه‌های حساس مانند کودکان خردسال، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌تواند عوارض شدیدتری ایجاد کند.

وی رعایت بهداشت دست‌ها، تهویه مناسب، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار و واکسیناسیون گروه‌های در معرض خطر را از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از آنفلوآنزا عنوان کرد.