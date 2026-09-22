معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شاخص گذاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومان صورت گرفته و زنجیره‌هایی که تسهیلات به آنها تخصیص داده خواهد شد، تعیین شده و به بانک مرکزی ارسال شده است.

سعید شجاعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ درباره تصویب ۴۰۰ همت برای تامین مالی واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط افزود: این مصوبه تفاهمی میان وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی بود؛ تفاهم نامه نیز به این دلیل امضا شد که آن ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی که پیش از این در دولت مصوب شده بود، به بخش تولید اصابت نکرد.

وی ادامه داد: در واقع از آن فهرستی که ما به بانک مرکزی ارسال کرده بودیم به طور تقریبی ۶۰ درصد آن فهرست نتوانسته بودند از آن تسهیلات استفاده کنند و فقط ۴۰ درصد از این تسهیلات بهره‌مند شده بودند که آن ۴۰ درصد نیز اکثرا واحد‌های بزرگ ما بودند.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در آن مصوبه، واحد‌های کوچک و متوسط ما در عمل از گردونه خارج شده بودند و تسهیلاتی به آنها داده نشد بر همین اساس توافق جانبی اتفاق افتاد که برای واحد‌های کوچک و متوسط ما که به تبع شرایط موجود زنجیره‌های آنها دچار آسیب شده کمک کنند. یعنی اکنون تواقفی صورت گرفته تا واحد‌های که در زنجیره تولید اختلالی ایجاد شده در زنجیره عرضه و تقاضا اثر گذاشته که دچار چالش شدند بتوانیم تسهیلاتی را در اختیار این واحد‌ها قرار بدهیم.

شجاعی افزود: تفاهمی صورت گرفته که ۴۰۰ همت در قالب این تفاهم نامه تسهیلات دهی صورت گیرد که خوشبختانه این شاخص گذاری‌ها اتفاق افتاد و زنجیره‌هایی که تسهیلات به آنها تخصیص داده خواهد شد، اینها نیز تعیین شد و به بانک مرکزی ارسال شده است.

وی گفت: فردا یکم مهر در این خصوص با معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی جلسه جمع بندی داریم تا بتوانیم این موضوع رو نهایی کنیم و اگر چالش دیگری پیش نیایید بتوانیم این را ابلاغ کنیم تا در فرایند اجرا قرار بگیرد.

معاون برنامه ریزی وزیر صمت افزود: مازاد بر این نیز با مصوبه هیات وزیران یک صد همت برای حمایت از واحد‌های آسیب دیده صنعتی در دستور کار داریم که آن نیز نیازمند تایید هیئت عامل بانک هاست که هنوز تعیین تکلیف نشده و در عمل ان صد همت همچنان بلاتکلیف است.