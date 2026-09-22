۱۷ ورزشکار و دو مربی از استان خراسان رضوی در رشته‌ هایی نظیر: هندبال، والیبال، بسکتبال، بوکس، والیبال ساحلی، کبدی، ژیمناستیک، وزنه‌ برداری و بسکتبال سه‌ نفره در بازی های آسیایی حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به حضور ۱۷ ورزشکار و دو مربی استان در بازی‌ های آسیایی، گفت: در کنار برنامه کوتاه‌ مدت برای بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی، هدف‌ گذاری بلندمدت ورزش استان حضور پررنگ‌ تر در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس است.

امیر زارعی در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به برنامه‌ ریزی‌ های انجام‌ شده در یک سال گذشته اظهار کرد: در حوزه ورزش دو مسیر اصلی شامل رویدادهای داخلی و رقابت‌ های بین‌ المللی را دنبال کرده‌ ایم و یکی از مهم‌ ترین محورهای برنامه‌ ریزی، شناسایی و پرورش استعدادهای برتر و آماده‌ سازی ورزشکاران برای حضور در رویدادهای بزرگ بوده است.

وی افزود: در حوزه استعدادهای برتر، برنامه‌ های ویژه‌ ای برای ورزشکاران ۱۴ تا ۱۶ سال در نظر گرفته شده و بخشی از رقابت‌ ها پیش از بازی‌ های آسیایی برگزار شده است. ادامه این مسابقات نیز پس از پایان بازی‌ های آسیایی برگزار خواهد شد.

زارعی با اشاره به سهم خراسان رضوی در کاروان ایران در بازی‌ های آسیایی گفت: از استان خراسان رضوی ۱۷ ورزشکار و دو مربی در این مسابقات حضور دارند که در رشته‌ های مختلفی از جمله هندبال، والیبال، بسکتبال، بوکس، والیبال ساحلی، کبدی، ژیمناستیک، وزنه‌ برداری و بسکتبال سه‌ن فره فعالیت خواهند داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی ادامه داد: در شش‌ ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۱۰۱ ورزشکار استان در ۲۲ رشته ورزشی در اردوهای تیم‌ های ملی حضور داشتند.

وی همچنین به وضعیت ورزشکاران پاراآسیایی اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۲۱ ورزشکار و چهار مربی از خراسان رضوی در حوزه ورزش‌ های پاراآسیایی حضور دارند و تعدادی از مربیان استان نیز در کادر فنی تیم‌ های ملی فعالیت می‌ کنند.

هدف‌ گذاری برای المپیک ۲۰۲۸

زارعی با بیان اینکه برنامه کوتاه‌ مدت استان مربوط به بازی‌ های آسیایی و پاراآسیایی است، تصریح کرد: هدف‌ گذاری بلندمدت ما المپیک ۲۰۲۸ لس‌ آنجلس است و برای حضور ورزشکاران خراسان رضوی در حدود شش رشته برنامه‌ ریزی کرده‌ایم.

وی افزود: امیدواریم با استفاده از ظرفیت استانداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشکسوتان ورزش، هیئت‌ های ورزشی و سایر ظرفیت‌ های استان، بتوانیم در المپیک ۲۰۲۸ نیز نمایندگانی از خراسان رضوی داشته باشیم.

تعیین تکلیف هیئت‌ های ورزشی

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در بخش دیگری از صحبت‌ های خود به وضعیت هیئت‌ های ورزشی پرداخت و گفت: هم اکنون ۵۴ هیئت ورزشی در استان فعالیت دارند که هفت هیئت با سرپرست اداره می‌ شوند.

زارعی ادامه داد: برنامه‌ ریزی ما این است که مجامع تعدادی از این هیئت‌ ها در مهرماه برگزار شود و تا حد امکان وضعیت هیئت‌ های بدون رئیس نیز تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به روند برگزاری مجامع افزود: مجمع برخی هیئت‌ ها از جمله والیبال در مهرماه برگزار خواهد شد و در رشته‌ هایی مانند دوچرخه‌ سواری نیز مراحل استعلام در حال انجام است. بسکتبال نیز در مرحله کمیسیون تطبیق قرار دارد و امیدواریم مجمع این هیئت در آبان‌ ماه برگزار شود.

زارعی همچنین اظهار کرد: دوره چهارساله تعدادی دیگر از هیئت‌ ها نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌ رسد و بر اساس آیین‌ نامه جدید، پس از پایان دوره ریاست، مراحل سرپرستی، ثبت‌ نام نامزدها، استعلام و برگزاری مجمع طی خواهد شد.

میزبانی گسترده مشهد از اردوهای تیم‌ های ملی

زارعی در ادامه با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: در آن مقطع تعدادی از اماکن ورزشی کشور و برنامه‌ های آماده‌ سازی تیم‌ های ملی تحت تأثیر قرار گرفت و برخی اردوهای پیش‌ بینی‌ شده در تهران و دیگر استان‌ ها امکان برگزاری پیدا نکرد.

وی افزود: با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌ های ورزشی، از ظرفیت مشهد و خراسان رضوی استفاده شد و در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۱۴ رشته ورزشی اردوهای تیم ملی خود را در مشهد و استان برگزار کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی ادامه داد: همچنین میزبان اردوهای حدود ۱۱ رشته مرتبط با ورزشکاران پاراآسیایی بودیم و تلاش کردیم در آن مقطع شرایط مناسبی برای ادامه آماده‌ سازی تیم‌ های ملی فراهم کنیم.

پاداش ویژه برای مدال‌ آوران آسیایی و پاراآسیایی

زارعی در بخش دیگری از این نشست درباره حمایت‌ های مالی از ورزشکاران استان گفت: از اردیبهشت‌ ماه برنامه‌ ای برای پرداخت کمک‌ هزینه به ورزشکاران حاضر در اردوهای تیم ملی و بازی‌ های آسیایی در نظر گرفته شد و برای ورزشکاران شاخص و عنوان‌ دار، بر اساس سطح و سوابق آن‌ ها، مبالغی بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان پیش‌ بینی شده است.