آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان با همراهی سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان امروز با خانواده‌های شهیدان رحمتی، اکبری هندخاله و اسلام دوست دیدار و گفت‌و‌گو گرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان در این دیدار‌ها که فرمانده سپاه قدس گیلان هم وی را همراهی می‌کرد، بر ضرورت پاسداشت یاد شهدا و تکریم خانواده‌های معظم ایشان تاکید کرد و گفت: دیدار با خانواده‌های شهدا وظیفه ماست و موجب تقویت روحیه جبهه مقاومت و مسئولان برای خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد شد.

سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان هم در این دیدار ها، بر ضرورت حفظ همبستگی در شرایط کنونی و سرکشی به خانواده‌های شهدا، با هدف پاسداشت یاد و خاطره این بزرگ مردان تاریخ معاصر کشورمان تاکید کرد و گفت: هر چقدر بیشتر در مسیر شهدا قدم بگذاریم، به سعادت دنیا و آخرت نزدیک‌تر خواهیم شد.

شهید مرتضی رحمتی سال ۶۶ در ۲۲ سالگی در منطقه سردشت، شهید جاویدالاثر حسین اکبری هند خاله سال ۶۷ در ۲۴ سالگی در منطقه عین‌خوش و شهید اسلام دوست از شهدای جنگ رمضان ۱۱ اسفند سال گذشته در سن ۴۱ سالگی در تهران به شهادت رسیدند.