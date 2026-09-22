مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی که نشان از تلاش برای پیشبرد بازی تبلیغاتی دونالد ترامپ در مورد ایران دارد، مدعی شد که واشنگتن پذیرای دیدار با مقام‌های ایرانی در حاشیه نشست سازمان ملل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روبیو امروز سه‌شنبه در گفت و گو با ان‌بی‌سی ادعا کرد که آمریکا برای گفت وگو با ایرانی‌ها در جریان مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی دارد اما در حال حاضر هیچ دیداری برنامه‌ریزی نشده است.

روبیو در گفت وگو با برنامه «تودی» مدعی شد: ما از این موضوع استقبال می‌کنیم. گمان نمی‌کنم در مقطع کنونی برنامه‌ای برای آن تنظیم شده باشد اما قطعاً برای چنین دیداری آمادگی داریم به‌ویژه اگر چشم‌اندازی برای دستیابی به نتیجه‌ای مثبت و در نهایت تحقق هدفی که کل این ماجرا حول آن می‌چرخد، وجود داشته باشد.

او در ادامه یک هدف ادعایی را برای انحراف اذهان از جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه مطرح کرد و افزود: آن هدف این واقعیت است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. آن‌ها به‌هیچ‌وجه نباید چنین سلاحی داشته باشند.

شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گزارش داد ترامپ به مشاورانش گفت تمایل داره با مقامات ایرانی حاضر در نیویورک دیدار داشته باشد.



مقام‌های ایرانی همواره تاکید کردند که برنامه هسته‌ای تهران صلح آمیز بوده است. حتی ایران در سال ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی در این خصوص به توافق دست یافت که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود به بهانه «بد» بودن از آن خارج شد.



وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه به موضوع تحریم ترامپ از سوی رسانه‌های بزرگ این کشور پرداخت.

این تحریم در پی ممنوعیت ورود خبرنگاران شبکه‌های ام‌اس‌ان‌بی‌سی (MSNBC)، سی‌ان‌ان (CNN) و پولیتیکو (Politico) به کاخ سفید رخ داد.



او در این خصوص ادعا کرد: به نظر می‌رسد آن‌ها واقعا طرفدار ایران هستند. آن‌ها هر آنچه را که ایران می‌گوید به عنوان حقیقت می‌پذیرند و اظهارات مقامات آمریکایی را رد می‌کنند.