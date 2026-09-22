همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس یادواره ۱۲ شهید طلبه و روحانی مرند با حضور خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون و اقشار مختلف مردم در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی پورمحمدی امام جمعه مرند در یادواره ۱۲ شهید طلبه و روحانی در مرند با اشاره به جایگاه ویژه روحانیت در تاریخ معاصر کشور اظهار داشت:طلاب و روحانیون از همان نخستین روز‌های مبارزه علیه رژیم طاغوت، نقش محوری و پیشتازانه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند و با روشنگری‌های خود، مسیر حرکت ملت را روشنی بخشیدند.

وی با تاکید بر اینکه خط سرخ شهادت و خدمت در حوزه‌های علمیه همچنان استمرار دارد افزود: روحانیت تنها به تبیین و معارف دینی بسنده نکرده، بلکه در تمامی عرصه‌های حساس همواره در کنار مردم و در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشته اند. تقدیم ۱۲ شهید طلبه از شهرستان مرند گواهی بر ولایتمداری و ایثار این قشر است.

وی خاطرنشان کرد:امروز نیز طلاب و روحانیون وظیفه دارند همان روحیه جهادی و مردمی دوران دفاع مقدس را حفظ کرده و در جبهه جنگ نرم و حل مشکلات جامعه، یار و یاور مردم باشند.

شهرستان مرند در طول ۸ سال دفاع مقدس ۱۲ شهید طلبه و روحانی تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.