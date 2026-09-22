بهره‌وری پایین در «ان اچ اس» سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، سالانه جان بیست هزار نفر را می‌گیرد و آنان دچار مرگ زود هنگام می‌شوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه دیلی تلگراف با درج این خبر افزود: تحلیل «بنیاد سلامت» (Health Foundation) در بریتانیا نشان می‌دهد که بهبود فناوری اطلاعات و درمان به موقع می‌تواند به افزایش طول عمر افراد تا چهارونیم سال کمک کند.

تحلیل «بنیاد سلامت» در انگلیس حاکی از آن است که اگر این سازمان از منابع خود به همان کارآمدیِ سایر کشور‌های پردرآمد استفاده می‌کرد، هزاران نفر زندگی طولانی‌تر و سالم‌تری داشتند.

این اندیشکده اعلام کرد: ظرفیت قابل توجهی برای بهبود نتایج با استفاده از بودجه فعلی وزارت بهداشت و درمان بریتانیا وجود دارد و بهره‌وری بهتر می‌تواند تا سال ۲۰۴۰، سالانه ۳۳ میلیارد پوند صرفه‌جویی به همراه داشته باشد.

به نوشته دیلی تلگراف بریتانیا در مقایسه با میزان هزینه‌ کرد خود در بخش سلامت، از نظر نرخ مرگ‌ و امید به زندگیِ سالم از سایر کشور‌های قابل مقایسه عقب‌تر است؛ به طوری که سوئیس بهترین عملکرد و ایالات متحده بدترین عملکرد را دارند. اگر بهره‌وری سازمان ملی بهداشت و درمان بریتانیا با سوئیس، کره جنوبی و اسپانیا برابر می‌شد، می‌توانست سالانه از مرگ ۱۸ هزار و پانصد تا بیست هزار و ششصد نفر بیمار جلوگیری کند.

پژوهشگران اظهار داشتند: با تشخیص زودهنگام سرطان و همچنین شناسایی و درمان افراد مبتلا به فشار خون بالا یا بیماری‌هایی نظیر دیابت یا بیماری‌های قلبی می‌توان از مرگ‌ مبتلایان پیشگیری کرد.

این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که انگلیس در مقایسه با کل جمعیت کشور‌های پردرآمدِ مورد بررسی، دومین آمار بالای کارکنان بیمارستانی را دارد.

در همین حال، با افزایش ۴۴ درصدی تعداد پزشکان متخصص، شمار درمان‌های بیمارستانی پنج درصد کمتر از یک دهه پیش است. این گزارش می‌گوید، مشکل این نیست که پزشکان به اندازه کافی سخت کار نمی‌کنند، بلکه آنها ساختار و ابزار‌های لازم برای انجام کارآمدِ وظایف خود را در اختیار ندارند.

افزایش بهره‌وری در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، به معنای دستیابی به نتایج سلامت بهتر با استفاده از منابع موجود است.

این گزارش خواستار ایجاد تغییراتی نظیر حذف مقررات و کاغذ بازی‌های غیرضروری و همچنین در پیش گرفتن رویکرد ملی «آزمون و یادگیری» (test-and-learn) برای گسترش راهکار‌های کارآمدی مانند هوش مصنوعی شده است. نویسندگان همچنین خاطرنشان کردند که تعداد مدیران و کارکنان غیربالینی بسیار کم است و آنان ناچارند زمان زیادی را صرف امور اداری غیرضروری و اجرای دستور‌های مقامات ملی کنند.

آنیتا چارلزورث از نویسندگان گزارش و مشاور ارشد اقتصادی در «بنیاد سلامت» (Health Foundation) اظهار داشت: سازمان ملی بهداشت و درمان بریتانیا، نمی‌تواند صرفاً به تکرار رویه‌های گذشته ادامه دهد. وی گفت: مشکل، کمبود افراد متعهد و بااستعداد یا فقدان فکر نیست؛ بلکه ساختار سازمان ملی بهداشت و درمان بریتانیا، به‌گونه‌ای نیست که امکان رشد پایدار بهره‌وری را فراهم کند، تحقیقات ما بر لزوم بازطراحی بنیادین شرایط عملیاتی تأکید دارد، نه یک سازماندهی مجددِ پرآشوب و مختل‌کننده، بلکه نوعی بازتنظیم که ارتقای بهره‌وری را به کانون اصلی تمرکز سازمان ملی بهداشت و درمان بریتانیا، در دهه پیش رو و پس از آن تبدیل کند.

صف طولانی بیماران منتظر درمان در بیمارستان‌های دولتی نیز از جمله علت‌های مرگ بیماران قابل درمان اعلام شده است.

تازه‌ترین گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس نشان می‌دهد، هم‌ اکنون هفت میلیون‌ و سیصد هزار بیمار از جمله بیماران سرطانی در صف انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی انگلیس قرار دارند.