به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی آبزیان خوزستان گفت: از مجموع حدود ۱۲۶ مزرعه آبزی‌پروری در استان، امسال ۶۳ مزرعه فعال بوده و عملیات پرورش میگو در آن‌ها انجام شده است.

محمد معلم افزود: پیش‌بینی می‌شود از این مزارع حدود ۳ هزار تن میگو برداشت شود.

وی با اشاره به شرایط مناسب منطقه و بارندگی‌های امسال گفت: برداشت میگو در مزارع استان آغاز شده و در برخی مزارع چوئبده، وزن میگوهای برداشت‌شده به حدود ۴۰ گرم و حتی بیشتر رسیده است.

معلم با بیان اینکه بخش قابل توجهی از میگوی تولیدشده در منطقه با هدف صادرات عرضه می‌شود، افزود: بازار امارات یکی از مقاصد صادراتی این محصول است.

وی درباره مراحل پرورش میگو نیز گفت: روند تولید از مراکز تکثیر آغاز می‌شود و میگوی تولیدشده در این مراکز در ابتدا حدود دو صدم گرم وزن دارد.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی آبزیان خوزستان ادامه داد: بچه‌میگوها پس از انتقال به سالن‌های نرسری، در شرایط محیطی کنترل‌شده و با تنظیم دما پرورش داده می‌شوند تا وزن آن‌ها به حدود یک گرم برسد.

معلم افزود: پس از آن، بچه‌میگوها به استخرهای خاکی منتقل و رهاسازی می‌شوند. این مرحله معمولاً از اوایل خردادماه آغاز می‌شود و میگو پس از حدود چهار ماه پرورش، در شهریورماه یا اوایل مهرماه به وزن حدود ۴۰ تا ۵۰ گرم می‌رسد و آماده برداشت می‌شود.

وی گفت: امسال نیز برداشت میگو از مزارع چوئبده در حال انجام است و در برخی مزارع وزن محصول به حدود ۴۰ گرم و بیشتر رسیده است؛ محصولی که بخشی از آن برای صادرات به بازارهای خارجی، از جمله امارات، عرضه می‌شود.