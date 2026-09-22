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فرمانده سپاه رباطکریم از برگزاری بیش از ۲۱۰ برنامه محلهمحور و ۳۵ برنامه شاخص شهرستانی در ایام هفته دفاع مقدس خبر داد و هدف از این اقدامات را ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمود بداغی با اعلام برنامههای گرامیداشت چهلوششمین سالگرد هفته دفاع مقدس گفت: بیش از ۲۱۰ برنامه محلهمحور و ۳۵ برنامه شاخص شهرستانی در ایام هفته دفاع مقدس در سطح رباطکریم برگزار خواهد شد.
وی افزود: از مهمترین برنامههای شاخص این ایام میتوان به تجلیل از پیشکسوتان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس، دیدار و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، غبارروبی و گلباران مزار مطهر شهدا، برگزاری فینال مسابقه بزرگ «میدانیار» در تجمعات شبانه و برگزاری اردوی کوهپیمایی بسیجیان اشاره کرد.
فرمانده سپاه رباطکریم ادامه داد: تبیین ارزشهای دفاع مقدس، برگزاری یادواره شهدای بومی و محلی، اجرای برنامه «آبروی محله»، تقویت روحیه ایثار و مقاومت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا نیز در مساجد، محلات، مدارس و پایگاههای بسیج برگزار میشود.
بداغی هدف از اجرای این برنامهها را ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال مفاهیم جهاد، خودباوری و دفاع از ارزشها به نسل جوان عنوان کرد و گفت: تلاش شده است برنامههای هفته دفاع مقدس با حضور مردم و در نقاط مختلف شهرستان برگزار شود.
وی در پایان از مردم رباطکریم برای حضور در برنامههای هفته دفاع مقدس دعوت کرد و گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و پاسداشت ایثار و فداکاری رزمندگان است و باید این فرهنگ به نسلهای آینده منتقل شود.