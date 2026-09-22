­دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: اقدام‌های هماهنگ وزارتخانه‌ها، فعالان صنعت و سازوکار‌های مالی، ظرف ماه‌های آتی انتظار داریم قسمتی از افت تولید جبران شود و روند بازیابی تولید آغاز شود.





سعید عسکرزاده، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به آمار کاهش حدود ۲۱ میلیون تنی استخراج سنگ‌آهن در کشور گفت: بخشی از افت کنونی مربوط به استان خراسان رضوی است که از حدود ۲۱۵ میلیون تن به ۱۲۷ میلیون تن رسیده به عبارتی ۲۴.۵ تا ۲۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ با این حال ما نباید از ظرفیت‌های جبران و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت غافل شویم.

وی عوامل مؤثر بر این کاهش را اقتصادی و تأمین نهاده‌ها اعلام کرد افزود: در کنار مشکلات، نشانه‌هایی از تحرک و راهکار‌های عملیاتی دیده می‌شود.

عسکرزاده ادامه داد: گفت‌و‌گو‌ها با دستگاه‌های دولتی و کمیسیون‌های ذی‌ربط برای تضمین تأمین سوخت و تسهیل واردات قطعات یدکی ادامه دارد و برخی راهکار‌های مالی برای حمایت از معادن کوچک و متوسط در حال نهایی شدن است.

وی گفت: واحد‌هایی که به‌دلیل افزایش بهای تمام‌شده و فشار قیمت، فروش دچار مشکل شده‌اند، با حمایت‌های مالی هدفمند و تسهیل در دسترسی به قطعات و سوخت می‌توانند بخش قابل‌توجهی از تولید از دست رفته را بازپس گیرند. این اقدام‌ها به‌ویژه اگر طی ماه‌های آینده عملیاتی شوند، می‌تواند به فوریت اثرات کاهش تولید را تعدیل کند.

دبیر انجمن سنگ آهن درباره پیامد‌های فنی کاهش استخراج افزود: مسئله باطله‌برداری نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد و ممکن است بخشی از ظرفیت سال آینده برای جبران باطله‌ها اختصاص یابد. با این وجود، برنامه‌های مدیریت باطله و زمان‌بندی بازگردانی ناوگان در دست تدوین است تا اثرات بلندمدت کاهش تولید کاهش یابد و ایمنی معادن تضمین شود.

عسکرزاده نسبت به خطر تعطیلی معادن کوچک هشدار داد و بر فرصت‌های بهبود تأکید کرد: اینجا فرصت ورود سرمایه‌های هدفمند و فناوری‌های نوین (مثلاً تعمیرات سریع، تأمین قطعات از مسیر‌های تسهیل‌شده و بهینه‌سازی مصرف سوخت) وجود دارد. اگر سیاست‌گذاران و صنعت با هم هماهنگ عمل کنند، می‌توانیم از این دوره عبور کنیم و ظرفیت تولید را بازیابی کنیم.

وی خواستار تسریع در اجرای بسته‌های حمایتی شد و گفت: با اقدام‌های هماهنگ وزارتخانه‌ها، فعالان صنعت و سازوکار‌های مالی، ظرف ماه‌های آتی انتظار داریم قسمتی از افت تولید جبران شود و روند بازیابی تولید آغاز شود.