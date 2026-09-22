به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده گروه جهادی شهید علی فتح‌آگنه، با اشاره به ادامه فعالیت‌های جهادی این گروه گفت: در بخش دامپزشکی این اردو، با استفاده از ظرفیت مجموعه دامپزشکی شهرستان بویراحمد، واکسیناسیون حدود ۱۰ هزار رأس دام سبک و سنگین انجام شد و همچنین سم و دارو‌های مورد نیاز در اختیار دامداران قرار گرفت.

ادیم ادامه داد: در بخش حمایت از دانش‌آموزان نیز ۲۵۰ دست پیراهن و شلوار، ۵۰ جفت کفش، ۳۰ دست لباس ورزشی و ۸۰ بسته نوشت افزار و کیف میان دانش‌آموزان و مردم روستا توزیع شد.