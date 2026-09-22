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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با گرامیداشت هفته دفاع مقدس تاکید کرد: در هشت سال دفاع مقدس، مردم ایران در برابر تجاوز ایستادند و با تقدیم شهیدان، جانبازان و آزادگان، از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند. این تجربه، بخشی ماندگار از هویت و حافظه تاریخی ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ متن کامل پیام سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»
دفاع از ایران، برای ملت ما فقط به یک مقطع تاریخی محدود نمیشود. در هشت سال دفاع مقدس، مردم ایران در برابر تجاوز ایستادند و با تقدیم شهیدان، جانبازان و آزادگان، از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند. این تجربه، بخشی ماندگار از هویت و حافظه تاریخی ملت ایران است.
نسل امروز نیز در سالهای اخیر، صحنههای دیگری از ایستادگی و همبستگی مردم ایران را تجربه کرده است. در جنگ ۱۲روزه و پس از آن در جنگ رمضان، بار دیگر مردم و مجموعههای مختلف کشور در شرایطی دشوار، پای ایران ایستادند. آنچه در این مقاطع بیش از هر چیز خود را نشان داد، اهمیت انسجام ملی، اعتماد به توان داخلی و حفظ ایمان و امید در روزهای سخت بود.
این تجربهها به ما یادآوری میکند که دفاع از کشور تنها در میدان نظامی معنا پیدا نمیکند. امروز علم و فناوری، زیرساختهای ارتباطی، امنیت فضای مجازی، تولید دانش و توانمندی جوانان ایرانی نیز بخشی از ظرفیت ملی برای حفظ استقلال و پیشرفت کشور است.
در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تلاش میکنیم مسئولیت خود را در این مسیر بهدرستی انجام دهیم؛ از پایداری و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فراهمکردن دسترسی پایدار و عادلانه مردم گرفته تا حمایت از نوآوری و فناوریهای بومی و تقویت توان کشور در حوزههای راهبردی. این تلاش، بخشی از مسئولیتی است که در قبال مردم و آینده ایران بر عهده داریم.
هفته دفاع مقدس، فرصت مناسبی است تا در کنار گرامیداشت یاد شهیدان و قدردانی از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، به مسئولیت امروز خود نیز فکر کنیم. نسلهای مختلف این سرزمین، هر یک در مقطعی وظیفهای بر عهده داشتهاند و امروز نوبت ماست که با کار، دانش، خدمت و حفظ انسجام ملی، سهم خود را در ساختن آینده ایران ایفا کنیم.
فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را به مقام معظم رهبری، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، رزمندگان و آزادگان سرافراز و همه ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم و یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع از ایران را گرامی میدارم. از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران این سرزمین، توفیق خدمت صادقانه و برای ایران عزیز، عزت، آرامش و سربلندی روزافزون مسئلت دارم.
سید ستار هاشمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات