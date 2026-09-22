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در دومین نشست شورای فرهنگ عمومی استان قزوین، ضمن بررسی ابعاد مختلف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، بر ضرورت تدوین سند جامع عملیاتی و تشکیل ستاد هماهنگی در استانداری تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دومین نشست شورای فرهنگ عمومی استان قزوین با محوریت عفاف و حجاب، با هدف گذار از شعار به عمل و تدوین راهکارهای اجرایی برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی پیشنهادهای دستگاههای اجرایی، بر لزوم همافزایی برای تحقق سند جامع اقامه حجاب تأکید شد.
فرهنگسازی مقدم بر برخوردهای قهری است
آیتالله حسین مظفری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه قزوین، در این نشست با تأکید بر ضرورت تدوین برنامهای جامع و نظاممند اظهار داشت: «حل مسئله حجاب نیازمند کار عمیق فرهنگی، برنامهریزی دقیق و مشارکت آحاد مردم است و نمیتوان جامعه را تنها با تکیه بر قوه قهریه به سمت اخلاق و معنویت سوق داد.»
وی با بیان اینکه مسئولان باید پیش از هر چیز در رفتار و منش خود الگوی اخلاق باشند، افزود: «موضوع حجاب صرفاً وظیفه دستگاههای حکومتی نیست و مجموعههای مردمی نیز باید در این مسیر نقشآفرینی کنند. ماحصل بیش از ۵۰ نشست تخصصی با نهادهای حاکمیتی و فعالان مردمی، تدوین برنامهای جامع است که باید در قالب اقدامات کوتاهمدت و میانمدت، بهصورت عملیاتی پیگیری شود.»
نگاه اجتماعی به جای نگاه امنیتی
در ادامه این نشست، استاندار قزوین با تأکید بر اینکه مسائل اجتماعی نباید امنیتی شوند، گفت: «حجاب یک واجب شرعی و بخشی از هویت فرهنگی ایرانی است، اما برای حل چالشهای این حوزه باید با تدبیر، حوصله و درایت برخورد کرد.»
وی با اشاره به تغییرات سبک زندگی و تأثیرات فناوریهای جهانی بر جوامع، افزود: «قزوین شهری مذهبی با بافت فرهنگی خاص است و اگرچه با چالشهایی در این حوزه مواجهیم، اما نباید بیش از حد حساسیت ایجاد کرد. دختری که با حجاب نامناسب در جامعه حضور پیدا میکند، یک پدیده اجتماعی است و نباید با او مانند یک فرد اغتشاشگر برخورد شود.»
استاندار قزوین با تأکید بر نقش محوری خانواده در تربیت اجتماعی، تصریح کرد: «شورای فرهنگ عمومی باید از فضای شعارزدگی فاصله بگیرد و به راهکارهای کاربردی از جمله تقویت مد و لباس ایرانی، حمایت از جشنوارههای فرهنگی و توجه به نشاط اجتماعی روی بیاورد.»
تشکیل ستاد اقامه حجاب و تقسیم وظایف دستگاهها
بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد «ستاد اقامه حجاب» در استانداری قزوین با هدف ایجاد هماهنگی، راهبری و نظارت متمرکز تشکیل شود. در این سند، وظایف دستگاههای اجرایی به شرح زیر تبیین شد:
آموزش و پرورش: تمرکز بر برنامههای فرهنگی و تربیتی در مدارس.
شهرداریها: استفاده از ظرفیت تبلیغات شهری، فرهنگسراها و حمایت از تشکلهای مردمی در مراکز تفریحی و پارکها.
نیروی انتظامی: نظارت هوشمند بر اماکن و هماهنگی با اصناف بر اساس وظایف قانونی.
اداره کل صنعت، معدن و تجارت: نظارت بر تولید و عرضه محصولات مرتبط با پوشش و برگزاری نمایشگاههای فرهنگی.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی: حمایت از تولیدات فاخر هنری و معرفی الگوهای موفق.
صدا و سیما: تولید برنامههای گفتوگومحور و معرفی الگوهای اجتماعی.
اداره کل تبلیغات اسلامی: تقویت هیئتهای مذهبی و اعزام مبلغان.
میراث فرهنگی و گردشگری: راهنمایی گردشگران و رعایت ضوابط فرهنگی در اماکن تاریخی.
در پایان این نشست، بر تشکیل تیمی اجرایی و عملیاتی برای پیگیری مصوبات و نظارت بر اجرای دقیق سند اقامه حجاب تأکید شد.