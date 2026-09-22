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۱۵۰ دانشآموخته دانشگاه فرهنگیان آبادان پس از برگزاری آیین فارغالتحصیلی، آماده آغاز فعالیت حرفهای و حضور در کلاسهای درس مدارس جنوب استان خوزستان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آیین فارغالتحصیلی ۱۵۰ دانشآموخته دانشگاه فرهنگیان آبادان با حضور جمعی از مسئولان، استادان، خانوادهها و دانشجویان برگزار شد.
این دانشآموختگان پس از گذراندن دوره تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، برای آغاز فعالیت حرفهای و ورود به مدارس آماده شدند.
قرار است این معلمان از امسال در مدارس جنوب استان خوزستان، بهویژه مناطق روستایی، مشغول به کار شوند و در کنار آموزش، در تربیت و پرورش دانشآموزان نیز نقشآفرینی کنند.
دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان آبادان، علاقه به آموزش و تربیت دانشآموزان را از مهمترین انگیزههای خود برای انتخاب حرفه معلمی عنوان کردند.
آنان همچنین بر اهمیت نقش معلم در تربیت نسلی آگاه، مسئولیتپذیر و پایبند به ارزشهای اسلامی و انقلابی تأکید کردند.
این مراسم با اهدای لوح به دانشآموختگان و برگزاری جشن فارغالتحصیلی به پایان رسید.