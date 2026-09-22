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واژگونی پژو ۴۰۵ در محور شیراز_استهبان ۲ فوتی بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان استهبان گفت: گزارشی مبنیبر واژگونی و آتشسوزی خودرو پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۳۵ محور شیراز–استهبان به هلالاحمر اعلام شد.
محمدجواد خیرات گفت : بلافاصله نجاتگران هلالاحمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
او بیان کرد : این حادثه یک فوتی زن و یک فوتی مرد به همراه داشت، که نجاتگران پس از ارزیابی و تثبیت صحنه، عملیات رهاسازی را انجام و سپس پیکر جانباختگان را به عوامل شهرداری تحویل دادند.