به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان استهبان گفت: گزارشی مبنی‌بر واژگونی و آتش‌سوزی خودرو پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۳۵ محور شیراز–استهبان به هلال‌احمر اعلام شد.

محمدجواد خیرات گفت : بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد : این حادثه یک فوتی زن و یک فوتی مرد به همراه داشت، که نجاتگران پس از ارزیابی و تثبیت صحنه، عملیات رهاسازی را انجام و سپس پیکر جان‌باختگان را به عوامل شهرداری تحویل دادند.