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با آغاز سال تحصیلی، بستههای لوازمالتحریر و پکهای آموزشی بین دانشآموزان نیازمند در مناطق مختلف استان ایلام توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«ناصر مرادیپویانی» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام در آیین اهدای لوازمالتحریر دانشآموزان مهرانی از تهیه ۶۰۰ بسته کامل لوازمالتحریر و مقادیری پوشاک برای دانشآموزان نیازمند تحت حمایت این نهاد خبر داد.
سیدعلی حسینیفر مدیر کمیته امداد دهلران نیز گفت: همزمان با بازگشایی مدارس و اجرای جشن ملی عاطفهها، طرح جمعآوری کمکهای مردمی برای حمایت از دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد در دهلران در حال اجراست.
وی افزود: تاکنون حدود ۱۲۰۰ بسته کامل لوازمالتحریر و مقادیری پوشاک تهیه شده که ارزش این اقلام بیش از ۳ میلیارد تومان برآورد میشود.
همچنین در آستانه بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس، ۲۵۰ پک آموزشی به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی منطقهای شهرستان درهشهر بین دانشآموزان کمبضاعت در مناطق کمتر برخوردار درهشهر توزیع شد.