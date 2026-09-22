با آغاز سال تحصیلی، بسته‌های لوازم‌التحریر و پک‌های آموزشی بین دانش‌آموزان نیازمند در مناطق مختلف استان ایلام توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«ناصر مرادی‌پویانی‌» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام در آیین اهدای لوازم‌التحریر دانش‌آموزان مهرانی از تهیه ۶۰۰ بسته کامل لوازم‌التحریر و مقادیری پوشاک برای دانش‌آموزان نیازمند تحت حمایت این نهاد خبر داد.

سیدعلی حسینی‌فر مدیر کمیته امداد دهلران نیز گفت: همزمان با بازگشایی مدارس و اجرای جشن ملی عاطفه‌ها، طرح جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد در دهلران در حال اجراست.

وی افزود: تاکنون حدود ۱۲۰۰ بسته کامل لوازم‌التحریر و مقادیری پوشاک تهیه شده که ارزش این اقلام بیش از ۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

همچنین در آستانه بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس، ۲۵۰ پک آموزشی به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی منطقه‌ای شهرستان دره‌شهر بین دانش‌آموزان کم‌بضاعت در مناطق کمتر برخوردار دره‌شهر توزیع شد.