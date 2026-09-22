نزدیک به ۳ هزار زائر از اول شهریور تا پایان مهر امسال، از خراسان رضوی عازم عتبات عالیات می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر حج و زیارت خراسان رضوی گفت : ثبت‌ نام اعزام زائران از ۲۸ شهریور تا نیمه مهر ادامه دارد و بسته‌ های زمینی و هوایی در سامانه عتبات به آدرس atabatorg.haj.ir ارائه شده است.

حجت الاسلام مهدی شجاع افزود: برای بازه اول شهریور تا پایان مهر ۵۰ گروه زمینی (۱۹۵۰ زائر) و ۲۷ گروه هوایی (۱۰۱۷ زائر) برای عزیمت به عتبات عالیات در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: متوسط هزینه سفر زمینی حدود ۳۰ میلیون تومان و هوایی حدود ۶۰ میلیون تومان است.