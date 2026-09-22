بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس جمهور به استان، پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ و نیز تسهیلات پرداختی طرح‌های بزرگ دستگاه‌های تخصصی استان، سه دستور کار مهم این جلسه بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این جلسه با قدردانی از بانک‌های تجارت و صنعت و معدن در پرداخت تسهیلات مصوب از تعدادی دیگر از بانک‌های عامل استان به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود انتقاد کرد.

ازهاری این را هم گفت که با مدیران بانک‌هایی که عملکرد ضعیف داشته‌اند برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به رقم مناسب تسهیلات بانکی استان که هم اکنون ۵و۲ دهم همت است اظهار داشت: ۴.۲ همت اعتبار برای طرح‌های جایگزین اختصاص داده شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین در مورد اختصاص ۱.۲ همت برای طرح‌های ایجادی استان عنوان کرد: توزیع این اعتبارات انجام شده و دستگاه‌های اجرایی باید در بازه زمانی مشخص نسبت به معرفی طرح‌ها به بانک‌های عامل اقدام کنند.