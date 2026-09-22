نهمین عصرانه کتاب رسانه ملی، به تجلیل از نویسنده و پژوهشگر مردم شناسی و فرهنگ عامه اختصاص داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گلناز شه بخش تاکنون چهار عنوان کتاب با تمرکز ویژه بر قوم بلوچ منتشر کرده است. او دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی رادیویی و ارزیاب برنامه در اداره‌کل طراحی راهبردی مرکز طرح، برنامه و بودجه صداوسیماست.

گلناز شه بخش از سال ۱۳۸۲ به‌عنوان پژوهشگر و نویسنده در سازمان مشغول به کار است و تاکنون حدود ۱۷ پژوهش در حوزه‌های فرهنگ‌عامه، مذهبی و اجتماعی انجام داده است. «عروسک‌بازی دختران مکران در بلوچستان»، «سیمای زنان بلوچ در ادبیات شفاهی بلوچستان»، «حضرت فاطمه (س) از نگاه مردمان بلوچ» و «زیورآلات سنتی زنان از کرمان تا سیستان و بلوچستان» ازجمله کتاب‌های پژوهش‌محور منتشرشده این نویسنده است.

شه بخش در این جلسه که به همت اداره کل روابط عمومی رسانه ملی برگزار شد، درباره تجربه خود از نگارش این آثار گفت: هرکه از من می‌پرسد اهل کجایی می‌گویم اهل ایرانم، همه جای ایران سرای من است. بدون اغراق هرچند پرداخت پژوهشی به فرهنگ عامه سختی‌ها و چالش‌های زیادی از جمله تحقیق میدانی، مصاحبه با کهنسالان هر قوم و پای خاطرات نشستن‌های بسیار دارد، اما من در تمام این سال‌ها با عشق این کار را پیگیری کردم و سختی حس نکردم.

این نویسنده و پژوهشگر در ادامه افزود: متاسفانه حاصل ۵ سال پژوهش من درباره عروسک‌های ایران زمین (عروسک‌های ۳۱ استان کشور) در جریان حملهٔ هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای در جنگ ۱۲ روزه، از بین رفت. با این حال باز هم از پای ننشسته و کار تحقیق و پژوهش دوباره روی این موضوع را آغاز کرده‌ام.

در ادامه لسان الغیب طباطبایی ناشر و علی آنی زاده از مرکز تحقیقات صداوسیما، هر دو تصریح کردند که کار پژوهشی مبتنی بر تحقیقات میدانی از کار کتابخانه‌ای چندین مرتبه سخت‌تر و اولویت دار‌تر است. چرا که الفبای تحقیقات میدانی عشق است و سختی‌های این کار، خیلی از پژوهشگران و نویسنده‌ها را در میانه راه از به سرانجام رساندن کار پژوهشی منصرف می‌کند.

«عصرانه کتاب» با هدف معرفی و تجلیل از همکاران نویسنده و صاحب‌قلم رسانه ملی و به‌همت اداره‌کل روابط‌عمومی‌ برگزار می‌شود و طی آن، ضمن قدردانی از تلاش نویسندگان، کارشناسان درباره کتاب‌های ایشان تبادل‌نظر و گفت‌و‌گو می‌کنند.