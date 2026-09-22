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وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس هشتاد و یکم مجمع عمومی سازمان ملل با همتایان خود دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که بعدازظهر دوشنبه در رأس یک هیئت دیپلماتیک وارد نیویورک مقر سازمان ملل متحد شد، در حاشیه اجلاس هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با همتایان خود دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با همتای ایتالیایی
وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر خارجه ایتالیا دیدار و گفتوگو کرد.
دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با همتای سوئیسی
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، صبح امروز سهشنبه در حاشیه اجلاس با ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار درباره روابط دوجانبه ایران-سوئیس و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات منطقهای متعاقب حملات تجاوزکارانه آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران و تداوم اقدامات مداخلهجویانه، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه مردم ایران، مسئولیت کلیه کشورها برای صیانت از منشور ملل متحد و حقوق بینالملل به ویژه اصل منع توسل به زور را خاطرنشان کرد و با اشاره به جنایات جنگی ارتکابی آمریکا- اسرائیل علیه ایران در جریان تجاوزهای نظامی یک سال و نیم اخیر، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطعانه از امنیت و حاکمیت ملی خود تاکید کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به پیمانشکنیهای مکرر آمریکا از جمله نقض تفاهم اسلامآباد و تشدید اعمال تجاوزکارانه علیه ایران، مسئولیت جامعه جهانی برای پاسخگو کردن آمریکا به علت پیامدهای اقدامات متخلفانه آن کشور را یادآور شد.
عراقچی همچنین با بیان نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و ارتکاب جنایات جنگی متعدد از جمله فاجعه میناب و لامرد، وظیفه همه کشورهای عضو کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ برای مجازات جنایتکاران وفق قاعده بنیادین «رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه بینالمللی» را خاطرنشان کرد و هشدار داد که بیتفاوتی در قبال نسلکشی و جنایات جنگی و تداوم بیکیفرمانی برای جنایتکاران پیامدهایی بسیار گسترده برای کل جهان و همه کشورها خواهد داشت.
در این دیدار درباره همکاریهای ایران-سوئیس برای کمک به تقویت صلح و ثبات در منطقه نیز گفتوگو و تبادل نظر کردند.
دیدار عراقچی با همتای نروژی
آندریاس موتزفلت کراویک معاون وزیر امور خارجه نروژ با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار درباره آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی، تحولات جاری در غرب آسیا و موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتوگو و تبادل نظر شد.
دیدار عراقچی با همتای قطری
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار عراقچی با همتای بلاروسی
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ماکسیم ریژنکوف وزیر امور خارجه بلاروس در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار عراقچی با همتای یونانی
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و گیورگیوس گراپتریتیس وزیر امور خارجه یونان در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدارو گفت و گو کرد.
دیدار عراقچی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدارو گفت و گو کرد.