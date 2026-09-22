به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،احد بهجت حقیقی گفت: پیش بینی می‌شود که امسال ۲۴ هزار تن محصول پسته از باغ‌های فارس برداشت شود.

او با توجه به جایگاه راهبردی این محصول در اقتصاد کشاورزی منطقه بیان کرد: عملیات برداشت محصول پسته در باغستان‌های استان فارس با توجه به تنوع اقلیمی و گوناگونی ارقام زودرس، میان‌رس و دیررس، از دهه سوم شهریورماه آغاز شده است و تا نیمه آبان‌ماه ادامه دارد.

بهجت حقیقی اضافه کرد: در حال حاضر شهرستان‌های نی‌ریز، بختگان، سروستان، داراب، استهبان و خرامه به عنوان قطب‌های اصلی تولید پسته در استان فارس شناخته می‌شوند و ارقام تجاری و نام‌آشنای احمد آقایی، کله‌قوچی، اکبری و فندقی بخش عمده تولیدات باغی را تشکیل می‌دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تشریح رویکرد‌های نوین در مدیریت منابع آب و خاک گفت: جایگزینی کشت پسته با الگو‌های زراعی حساس به شوری یک راهبرد هوشمندانه است.

او بیان کرد: با توجه به مقاومت بالای پسته به تنش‌های شوری آب و خاک، این تغییر الگوی کشت توانسته است تهدید ناشی از کاهش کیفیت و کمیت منابع آبی در مناطق مذکور را به فرصتی پایدار برای توسعه کشاورزی تبدیل کند.

بهجت حقیقی بیان کرد: بر اساس آمار‌های موجود، سطح زیر کشت پسته در فارس به افزون بر ۳۵ هزار هکتار می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: استان فارس با دارا بودن پنج درصد از سطح زیر کشت و میزان تولید پسته کشور، جایگاه چهارم را در سطح زیر کشت و رتبه پنجم تولید ملی را به خود اختصاص داده است.

او اضافه کرد: نقش این محصول در بازار‌های بین‌المللی بسیار پررنگ است آن طور که بیش از ۸۰ درصد تولیدات پسته این استان روانه بازار‌های صادراتی می‌شود که ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به همراه دارد.

بهجت حقیقی در ادامه به اقدامات فنی و ترویجی برای بهره‌وری بیشتر اشاره کرد و گفت: مجموعه فعالیت‌های اصلاح و احیای باغات پسته استان فارس بر پایه دانش بومی و یافته‌های علمی برای ارتقای کمی و کیفی محصول برنامه‌ریزی شده است.

او بیان کرد: جهاد کشاورزی در سال جاری با هدف پایداری تولید، اقدام به ایجاد و اجرای باغات الگویی از ارقام امیدبخش نظیر «بهار راور»، «امیر» و «امید» کرده است، این ارقام جدید افزون بر ویژگی‌های تجاری، واجد صفات برتر ژنتیکی نظیر تحمل به شوری، خشکی و نیاز سرمایی پایین هستند که نقش مؤثری در تضمین حفظ و توسعه باغستان‌ها ایفا خواهند کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق کارشناسان بر عملیات به‌باغی در طول سال، بیان کرد: اجرای مستمر پایش‌های فنی از پاییز تا پاییز در باغستان‌ها، ضامن ارتقای عملکرد در واحد سطح است و نویدبخش جهش تولید در این بخش از کشاورزی استان خواهد بود.