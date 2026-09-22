جلسه سه شنبه نظارتی مجلس با حضور وزیر نیرو برگزار شد، آقای نیکزاد نایب رییس مجلس هم در نطق پیش از دستور به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گفت مقاومت و ایستادگی تنها راه عزت است.