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جلسه سه شنبه نظارتی مجلس

جلسه سه شنبه نظارتی مجلس با حضور وزیر نیرو برگزار شد، آقای نیکزاد نایب رییس مجلس هم در نطق پیش از دستور به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گفت مقاومت و ایستادگی تنها راه عزت است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱- ۱۶:۲۴
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برچسب ها: جلسه علنی مجلس ، نمایندگان مجلس ، وزیر نیرو
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