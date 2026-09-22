دو متهم با ارائه رسید جعلی واریز وجه، برنج فروشندگان را بدون پرداخت واقعی تحویل می‌گرفتند.

رسیدسازان جعلی در معاملات برنج به دام پلیس افتادند

رسیدسازان جعلی در معاملات برنج به دام پلیس افتادند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری دو متهم زن و مرد خبر داد که با ارائه رسید جعلی واریز وجه در معاملات برنج، ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند.

سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد گفت: متهمان با مراجعه به فروشندگان برنج و ارائه رسید جعلی واریز وجه، کالا را بدون پرداخت واقعی تحویل می‌گرفتند.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی استان مازندران و هماهنگی قضائی، هر دو متهم دستگیر شدند و تاکنون ۴ شاکی نیز شناسایی شده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات ادامه دارد.

سرهنگ خورشاد به فروشندگان توصیه کرد صرفاً به تصویر یا پیامک رسید واریز وجه اکتفا نکنند و حتماً موجودی حساب خود را بررسی کنند.