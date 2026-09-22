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دو متهم با ارائه رسید جعلی واریز وجه، برنج فروشندگان را بدون پرداخت واقعی تحویل میگرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری دو متهم زن و مرد خبر داد که با ارائه رسید جعلی واریز وجه در معاملات برنج، ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند.
سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد گفت: متهمان با مراجعه به فروشندگان برنج و ارائه رسید جعلی واریز وجه، کالا را بدون پرداخت واقعی تحویل میگرفتند.
وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی استان مازندران و هماهنگی قضائی، هر دو متهم دستگیر شدند و تاکنون ۴ شاکی نیز شناسایی شده است.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات ادامه دارد.
سرهنگ خورشاد به فروشندگان توصیه کرد صرفاً به تصویر یا پیامک رسید واریز وجه اکتفا نکنند و حتماً موجودی حساب خود را بررسی کنند.