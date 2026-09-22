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دولت جدید انگلیس در پی افزایش فشار افکار عمومی و اقدامات حقوقی و سیاسیِ مجامع بینالمللی وعده داده به تعهدات بینالمللی در قبال فلسطین عمل و در روابط خود با اسرائیل در برخی موارد بازنگری کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ ۱۳ سال پس از مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل و سالها پس از صدور مجموعهای از احکام حقوقی و آرای دیوان بینالمللی دادگستری و نزدیک سه سال تظاهرات پی در پی صدها هزار نفری حمایت از حقوق فلسطینیان در خیابانهای مرکزی پایتخت انگلیس، دولت جدید انگلیس به موضعگیری سختگیرانهتر علیه اسرائیل تن داد. وادمیلیبند وزیر خارجه جدید انگلیس از آنچه بازنگری گسترده روابط بریتانیا با اسرائیل خواند، خبر داد.
اد میلیبند گفت: امروز ما نمیخواهیم تماشاگر رنج بیشتر و نابودی طرح صلح تشکیل دو دولت باشیم ما آنچه را که غیرقانونی است میگوییم و تبلیغات اسرائیلی برای گسترش غیرقانونی شهرکها را رد میکنیم و هر فرد یا شرکتی را که به شهرک سازیهای غیرقانونی کمک کند، تحریم میکنیم.
ما با خشونت یهودیان شهرکنشین اسرائیلی مخالفیم و میخواهیم به خاطر وضعیت غزه، افراد و گروهها پاسخگو باشند. ما میخواهیم جامعه جهانی به بحران انسانی در غزه توجه کند و در برابر بیعدالتی، ساکت نماند. ما امروز با شمار فراوانی از جامعه جهانی در این باره هماهنگیم و من با همتایانم در فرانسه و کانادا صحبت کردهام که از امروز، ورود کالاها از مناطق اشغالی فلسطین را ممنوع میکنند، همچون هلند، ایرلند، بلژیک، اسپانیا و نروژ که در صددند این تحریمها را اعمال کنند. بسیاری از کشورها همچون دانمارک، فنلاند، ایسلند، لهستان، پرتغال و سوئد هم از امروز، اقدامات بیشتری علیه اشغالگری اسرائیل اعلام میکنند.
هواداران صهیونیسم و اسرائیل در مجلس انگلیس با انتقاد از مواضع دولت، این اقدام را تهدید علیه امنیت کشور دانستند و به شگرد قدیمی صهیونیستها روی آوردند که هرگونه انتقاد از اسرائیل را یهودستیزی جا میزنند.
تام تاگندهات، وزیر امور خارجه در دولت سایه انگلیس در این باره گفت: سوگوارنه باید گفت که دولت بریتانیا در حال سادهسازی بحران و محکومیت یکجانبه اسرائیل است، این دولت به تازگی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت که مخالف قوانین خود بریتانیا از سال ۱۹۴۳ است، وزیر امور خارجه بریتانیا میداند این طرحی که اعلام میکند، اجرا نخواهد شد. با این طرحی که اعلام شد، مردم بیگناه در اسرائیل و فلسطین دچار خسارت اقتصادی میشوند، به اختلافات در جامعه بریتانیا منجر میشود و یهودیستیزی در خیابانهای بریتانیا افزایش خواهد یافت.
اد میلیبند وزیر خارجه جدید انگلیس که خود یهودی است، در بیانیهاش در مجلس هر چند با زبان قاطعتری نسبت به اسلاف اخیر خود درباره اسرائیل سخن گفت، اما گامهایی که او مطرح کرد به مجموعه کامل خواستههای گروههای مدافع فلسطین نمیرسد، اما دستکم نشان میدهد که صدای فلسطینیان در مجلس انگلیس هم ممکن است شنیده شود، با این حال حتی نمایندگان حزب حاکم کارگر نیز درباره عملی شدن این وعدهها تردید دارند.
امیلی ثورنبری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام انگلیس در این باره میگوید: من خیلی خوشحالم که دولت بریتانیا، آن هم از حزب کارگر کار درست را انجام داد و در برابر گسترش شهرکهای یهودینشین در سرزمینهای اشغال شده فلسطینیان، ایستاد. کمیته روابط خارجی مجلس بیش از یک سال پیش خواهان این اقدام شده بود. امروز همه ما لبخند میزنیم چون بریتانیا پس از ایجاد اسرائیل، نقش مهمی در تامین منافع فلسطینیان داشت که ناکام ماند. این طرح شجاعانهای است اما آیا به سرعت این تحریمها علیه اشغالگری اسرائیل اجرا خواهد شد؟
وزیر امور خارجه جدید انگلیس در مداخلهای که پیش از این با انتقاد شدید رژیمهای آمریکا و اسرائیل همراه شد بر ممنوعیت تجارت کالا و برخی خدمات از شهرکهای غیرقانونی اسرائیل تاکید کرد.
رژیم اسرائیل پس از موضعی گیریهای لندن علیه شهرک سازیهای غیرقانونی بلافاصله واکنش نشان داد و اعلام کرد کنسولگری انگلیس در بیتالمقدس را تعطیل میکند و استموتریج وزیر دارایی این رژیم اخراج سفیر انگلیس را خواستار شد.
نتایج تازهترین نظرسنجی موسسه اوپینیوم نشان میدهد سه چهارم انگلیسیها از تحریم رژیم اسرائیل حمایت میکنند.